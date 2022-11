Denitsa Ikonomova pose avec François Alu, toujours à ses côtés : photo ensemble pour une nouvelle aventure !

L'annonce a fait l'effet d'un choc quand elle a été révélée. Denitsa Ikonomova et Danse avec les stars, c'est terminé. Du moins pour le moment, en raison de l'emploi du temps un peu trop chargé de la jeune femme. Au cours de l'été, celle qui a remporté plusieurs saisons du programme a préféré couper court à son aventure après huit ans de bons et loyaux services rendus à l'émission : "Cette émission a changé ma vie et je suis très reconnaissante à toute la production de TF1 de m'avoir donné ma chance pour montrer ce dont j'étais capable. [...] J'en profite pour vous remercier encore une fois pour votre soutien inconditionnel, vos gentils mots et attentions toujours délicates qui me touchent énormément", écrivait-elle sur Instagram.

Des mois plus tard, Denitsa Ikonomova a passé une tête dans Danse avec les stars mais seulement en tant que jurée mystère. Un plaisir pour ses anciens collègues et l'un des derniers arrivés, François Alu, avec qui la complicité s'est renforcée au fil des mois. A tel point que pour tous les projets qui les concernent, l'allié n'est jamais très loin comme lors de la soirée pré-lancement du nouveau projet de Denitsa Ikonomova. Cette dernière a effectivement mis la danse de côté le temps de quelques semaines pour se consacrer à une toute nouvelle aventure.

Sur une collection de mode... Denitsa Ikonomova !

Jeudi 24 novembre, à Paris, Denitsa Ikonomova a dévoilé en avant-première la collection exceptionnelle qu'elle a créée pour la marque de prêt-à-porter féminin Grain de Malice. Des pièces uniques que de nombreuses personnalités, proches de Denitsa, ont pu découvrir lors d'une soirée événement. Parmi les chanceux, on pouvait compter Michal, ancien élève de la Star Academy, le danseur Christian Millette, Anaïs, la femme de François-Xavier Demaison et Claire Francisci, femme d'Arnaud Ducret.

Non loin de là, François Alu, tagué dans les multiples stories publiées pour l'occasion sur Instagram (voir le diaporama.) Un bonheur pour Denitsa, aux anges d'être si bien accompagnée dans cette aventure. Au total, ce ne sont pas moins de 6 pièces originales (un top, d'un pantalon taille haute, d'une jupe, d'un pull, d'une robe bustier et d'une combinaison) que la danseuse professionnelle a sorties de son chapeau. Et pas besoin d'être chorégraphe ou de pratiquer la danse pour les porter : "Je suis une personne accessible donc je veux que cette co-création soit à mon image. Accessible à tous !", déclarait-elle à Marie France. Une collection disponible dès le 29 novembre prochain.