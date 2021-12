Diane Leyre (Miss France 2022) : L'acteur français à qui l'homme de sa vie pourrait ressembler

La vie de Diane Leyre a changé le 11 décembre 2021. Ce jour-là, Miss Ile-de-France 2021 a été couronnée Miss France 2022 au Zénith de Caen. Une cérémonie retransmise en direct sur TF1. Depuis, elle ne chôme pas et enchaîne notamment les interviews. Public a eu l'occasion de rencontrer la belle brune de 24 ans et a découvert pour quel acteur français elle craquait.

Ces derniers jours, le public a eu l'occasion d'en apprendre plus sur la belle Diane Leyre à travers ses nombreux entretiens. Elle se plaît à dévoiler quelques éléments de sa vie privée et, dans les colonnes de Public, elle a fait une douloureuse confidence. La reine de beauté s'est épanchée sur la mort de l'un de ses amis, décédé à seulement 23 ans. Fort heureusement, elle a également partagé d'autres informations plus réjouissantes, voire croustillantes. Le journaliste du magazine lui a demandé à quoi ressemblerait l'homme de sa vie si c'était une star. "D'une manière générale, pour ce qu'il dégage, pour son talent, Pierre Niney", a-t-elle donc répondu. Une confidence qui ne manquera à coup sûr pas de flatter sa compagne Natasha.

Mais Diane Leyre n'a pas manqué d'évoquer son autre grand coup de coeur : Patrick Dempsey. "Il est d'ailleurs ok pour qu'on se voie, ça y est (rires)", a-t-elle précisé. Celle qui compte défendre le vivre ensemble durant son année de Miss France avait en effet révélé auprès du Parisien (édition du 13 décembre) qu'elle rêvait de rencontrer l'ancienne star de Grey's Anatomy : "En plus, il fait de la course automobile et j'adore cela. Il participe tous les ans aux 24 Heures du Mans dans une Porsche." Son rêve devrait donc devenir réalité mais, elle le sait, l'homme de 55 ans est marié à Jill, la mère de ses trois enfants, depuis pas moins de vingt-deux ans. "Bien sûr, je sais qu'il est marié, mais mon coeur est brisé. Cela n'empêche que dans une autre vie, j'adorerais dîner avec lui", avait-elle conclu.

Peut-être le futur homme de sa vie aura-t-il des airs de Patrick Dempsey. Car oui, Diane Leyre est actuellement célibataire. "Mais plus de 67 millions de Français ont pris leur place dedans récemment...", avait-elle toutefois précisé à Paris Match après son élection.