Diddy : Une danseuse prend feu à une soirée qu'il organise

"Il y avait des danseuses habillées de jupes en plume sur les tables, une d'entre elles s'est baissée pour faire un grand écart et a pris feu à cause d'une bougie, a raconté un témoin à Page Six. Il ne lui restait plus que son string. Elle était en panique et s'est rapidement effacée. J'ai essayé dé filmer mais je n'ai pas été assez rapide, ça montre la rapidité avec laquelle ça a été géré. J'ai juste filmé la fumée après."

Cet incident en rappelle un autre, survenu en 2010. Lors d'une fête organisée par Diddy et diffusée en direct sur internet, la perruque d'une femme présente avait également pris feu, toujours à cause d'une bougie.

Avant cette fête, Sean Love Combs (le vrai nom de Diddy) a fait les gros titres à cause d'une publication Instagram. Il a posté une vieille photo de Jennifer Lopez et lui datant de décembre 2000, du temps de leur relation. Jennifer Lopez vient de se séparer de son ex-fiancé Alex Rodriguez et sort désormais avec un autre ex, l'acteur Ben Affleck.

Côté coeur, Diddy fréquenterait le mannequin Daphne Joy, une ex du rappeur et acteur 50 Cent. Resté en bons termes avec toutes ses ex, il continue de rendre hommage à la défunte Kim Porter, maman de ses jumelles D'Lila Star et Jessie James (14 ans), morte le 15 novembre 2018 d'une pneumonie franche lobaire aiguë.