Disparition de Delphine Jubillar : Cédric a-t-il avoué le meurtre à sa soeur ?

Depuis la disparition de sa femme Delphine Jubillar, Cédric ne cesse de clamer son innocence. Pourtant le peintre-plaquiste de 34 ans se serait vanté d'avoir commis "le crime parfait" auprès de sa petite soeur Enola.

Selon BFMTV, une écoute téléphonique du 16 mai dernier accable le papa de Louis et d'Elyah qui tient des propos très explicites concernant la disparition de l'infirmière d'Albi. Alors que tous les proches de la jeune femme sont inquiets et cherchent par tous les moyens de la retrouver, Cédric s'amuse de la situation et confie à sa soeur : "Enola, de toi à moi, je suis le meurtrier parfait pour l'instant, n'oublie pas que j'ai commis le crime parfait. Si tu as besoin de conseils..."

Ces propos auraient été recueillis au cours d'un appel téléphonique entre la soeur de Cédric (placée sur écoute après la disparition de Delphine) et son petit-ami. La jeune lycéenne née en 2005 aurait oublié de raccrocher avec son petit-ami et les enquêteurs auraient réussi à intercepter une discussion entre Cédric et sa soeur Enola, désireuse d'avoir des conseils pour se défendre au lycée.

Interrogée par les enquêteurs un mois plus tard, la jeune fille niera ces propos attribués à son frère et expliquera qu'il devait simplement s'agir d"une rigolade, un délire".

Visiblement très au fait des techniques ou des stratégies pour faire disparaître un cadavre, il aurait également expliqué lors d'une battue pour retrouver sa femme comment se mettre dans la peau du meurtrier idéal. "Je tue quelqu'un, je le fous dans un lac. Je lui ouvre peut être pas le bide, mais je leste (le corps). Parce que tu sais très bien qu'un corps flotte. Tu sais très bien qu'un corps flotte, donc tu lestes, t'envoies au fond" aurait-il déclaré le 21 mars dernier.

Maintenu en détention provisoire depuis le 18 juin dernier à la prison de Seysses et mis en examen pour "homicide sur conjoint", Cédric Jubillar a vu sa dernière demande de remise en liberté rejetée le 22 novembre dernier.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.