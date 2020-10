Donald Trump hilare devant un mini lui, Melania rétablie : Halloween à la Maison-Blanche

Comme chaque année, la Maison-Blanche accueille les enfants pour Halloween et, malgré la pandémie de coronavirus qui frappe durement les Etats-Unis, l'événement a été maintenu. Dimanche 25 octobre 2020, Donald et Melania Trump ont donc reçu petits et grands à Washington.

C'est dans un décor incroyable, les colonnes de la face de la Maison-Blanche recouvertes de plantes grimpantes et de multiples citrouilles de toutes les tailles installées au milieu de bottes de foin, que le décrié président Donald Trump (74 ans) et sa femme la First Lady Melania Trump (50 ans) ont accueilli les enfants et leurs parents. Des bambins gâtés de sucreries et qui avaient sorti leurs plus beaux costumes : squelettes, dinosaures, licornes ou encore sorciers... Mais Donald Trump, sans masque de protection contre le Covid-19 alors qu'il a été infecté et hospitalisé à cause du virus, a surtout été très amusé par un petit garçon.

En effet, un jeune enfant s'est présenté pour réclamer des bonbons et avait parodié le président ! Un mini lui, en costume noir, chemise blanche et cravate rouge, muni d'une perruque blonde sur la tête. De quoi faire rire le chef de l'état. Quant à Melania, remise sur pied après une toux persistante qui lui a permis de ne pas accompagner son époux à un meeting de campagne - il se murmure qu'elle serait encore remplacée par un sosie lors de certains déplacements - elle aussi était très détendue et souriante. Il faut dire que le fameux mini Trump était accompagné d'une demoiselle en robe blanche de soirée laissant penser qu'elle jouait sa première dame...

Cette édition 2020 d'Halloween pourrait être la dernière pour Donald Trump, candidat à sa réélection face au démocrate et favori Joe Biden. L'ancien vice-président sous l'administration Obama fait la course en tête dans les sondages mais l'échec d'Hillary Clinton en 2016 a servi de leçon et, pour l'heure, la prudence est de mise.