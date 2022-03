Elodie Frégé, pin-up sublime en soirée face à Ayem Nour rock'n'roll auprès d'Ana Girardot

L'art était à l'honneur, et plus particulièrement la photographie, le 3 mars 2022 dans le chic sixième arrondissement de Paris. Le vernissage de l'exposition collective Eternal Nineties a dévoilé ses charmes en la galerie Duret, située au 7bis rue des Saints-Pères. Pour découvrir les oeuvres avant tout le monde, une jolie foule avait fait le déplacement. Véritable pin-up des temps modernes, Elodie Frégé - qui a récemment fêté le passage aux 40 ans - a croisé la photographe Sylvie Castioni, et bien plus encore.

Eléonore Sarrazin, la fille d'Ariane Carletti, a retrouvé le sourire aux côtés de la comédienne Alice Issaz, d'Ana Girardot - récemment vue sublime aux César -, d'Ayem Nour, Fancy Akexandersson, Anne-Solène Hatte, Laetitia Eido, Elisa Sergent, Anissa Bonnefond ou encore Vanessa Djian. L'exposition collective Eternal Nineties sera présente dans la galerie jusqu'au 9 mars 2022, il faudra donc se presser pour découvrir cet hommage aux beautés des années 1990.

L'exposition est organisée en marge de la Fashion Week parisienne. Des photographes de renommée internationale, tels que Jacques Burga, Fred Meylan, Sylvie Castioni, Sabine Villiard, Félix Dol-Maillot, Pierre-Alban Hüe de Fontenay et Denis Boulze, présentent leur travail. Les images accrochées aux murs de la galerie Duret rendent hommage aux traits "surnaturels" des supermodels qui faisaient la Une des magazines dans les nineties, à ce "classicisme" que représentaient par exemple Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista - qui souffre de sa transformation physique - et Christy Turlington, sous l'objectif de Peter Lindbergh, pour le Vogue Amérique. Plus que quelques heures pour en profiter...