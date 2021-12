Emanuel-Philibert de Savoie et Clotilde Courau : carte de voeux avec leurs deux princesses

Le prince et l'actrice -qui a vécu une année prolifique avec trois films (Benedetta, Les Héroïques et Haute Couture) et deux séries (Rebecca, sur TF1 et L'Absente, sur France 2) - se sont rencontrés pour la première fois lors d'une soirée organisée à Monaco par le prince Albert de Monaco. "Nous étions tous à table le soir où je l'ai vue pour la première fois. J'étais assis à côté d'elle et je cherchais l'approbation de Johnny Hallyday dans son regard. Lui me faisait des clins d'oeil", s'est souvenu le prince dans une interview accordée au Point.

Clotilde Courau et lui se sont mariés le 25 septembre 2003 en la basilique Sainte-Marie-des-Anges-et-des-Martyrs, à Rome. Ils sont parents de deux filles, les princesses Vittoria et Luisa (bientôt 18 ans et 15 ans). La petite famille vit séparée : le prince partage son temps entre Monaco et Los Angeles, où il a ouvert un restaurant, et la princesse de Savoie réside à Paris avec leurs deux ados.

À cause de ce mode de vie, le prince Emmanuel-Philibert de Savoie et son épouse ont fait l'objet de soupçons de séparation. Le prince y a répondu en janvier 2021. "Notre couple, c'est une forte amitié, une complicité et un désir de vérité. Tout cela, c'est de l'amour. (...) Est-ce que l'amour, c'est d'être tout le temps ensemble ? L'amour, c'est penser à l'autre quand on est loin, et être heureux quand on est ensemble. On a traversé, comme tous les couples, des hauts et des bas. Mais nous avons réussi à trouver une écoute et un vrai dialogue entre nous. Un franc-parler. Avec Clotilde, on se dit tout", expliquait-il au magazine Gala.