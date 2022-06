Emilie Fiorelli jugée trop maigre : critiquée, elle réplique et met en garde ses détracteurs

Qui ne s'est jamais trompé de destinataire en envoyant un SMS ou un message sur les réseaux sociaux ? Régulièrement, Emilie Fiorelli reçoit des messages privés la concernant, mais qui ne lui étaient pas destinés. Elle en a d'ailleurs partagé l'un d'eux en story Instagram, ce mercredi 1er juin 2022.

Comme toutes les femmes enceintes, la gagnante de Secret Story 9 (2015) a pris du poids lors des grossesses de Louna et Farrell (4 et 2 ans, nés de ses anciennes amours avec le footballeur M'Baye Niang. Mais depuis, grâce au sport et une alimentation saine notamment, Emilie Fiorelli s'est délestée de tous ses kilos. Selon certains, elle en a même un peu trop perdu. La charmante Marseillaise a partagé une photo d'elle sur ses réseaux sociaux qui a fait réagir l'une de ses abonnées. Elle y apparaît en brassière et cycliste noirs et, d'après l'internaute en question, cela met en avant sa maigreur.

"Elle commence à trop maigrir celle-là aussi", a-t-elle envoyé accidentellement à Emilie Fiorelli. Une critique que la jumelle de Loïc a partagée en story. "S'il vous plaît, quand vous voulez envoyer des stories à vos amis, faites attention. Très souvent, c'est moi qui les reçois. Trop grosse, trop maigre. Il y a toujours un problème avec le regard des gens. Je me sens super bien dans mon corps, c'est le principal", a-t-elle répondu.

Emilie Fiorelli reçoit des messages d'hommes en couple

Ce n'est pas tout, Emilie Fiorelli, qui est célibataire aux dernières nouvelles, reçoit également d'autres types de messages dont elle se passerait bien. "PS : je reçois souvent des messages de mecs en couple qui voulaient certainement envoyer mes stories à leurs potes. Faites attention ptdr", a-t-elle conclu. Un détail qui a dû amuser bon nombre des internautes, hormis les principaux intéressés qui devraient faire davantage attention les prochaines fois.

Depuis sa rupture avec M'Baye Niang, Emilie Fiorelli est très discrète concernant sa vie privée. Mais parfois, elle fait une exception afin de faire quelques mises au point. "S'il vous plait, veuillez ne plus m'informer sur les sorties nocturnes, les fréquentations ainsi que tout ce qui touche à la vie du père de mes enfants. Nous ne sommes plus ensemble. Oui j'ai été trompée et pas qu'une fois. Oui j'ai été salie, humiliée et bien plus que j'éviterais d'étaler ici je n'en suis pas fière. Aujourd'hui j'ai fait le choix (depuis un moment) de ne plus donner de chance au couple que l'on formait. Alors STOP, arrêtez de venir me dire ce qu'il fait même si cela me conforte dans mon choix, ça ne me sert strictement à rien. Aujourd'hui je suis heureuse, mes enfants le sont aussi alors tout est parfait. On s'entend comme il le faut c'est le principal", s'était-elle agacée mi-mai.