Emmanuelle Béart : Son ex Michaël Cohen nostalgique ? Il partage des images étonnantes

Salué par les internautes, ce post a dû lui rappeler une belle année de sa vie : après cette première réalisation, le couple s'était rendu en Afrique pour aller chercher leur petit garçon. Et c'est justement pour lui qu'ils s'entendent si bien aujourd'hui : chaque année, ils se retrouvent pour son anniversaire (il vient d'avoir 13 ans) et n'hésitent pas à se revoir pour les moments importants de sa vie.

Il y a quelques mois, l'acteur avait même fait une jolie déclaration en interview à son ex alors qu'il évoquait leur fils : "Je serai éternellement reconnaissant à Emmanuelle, elle m'a fait un cadeau tellement plus grand que tout ce qui est possible d'offrir !" avait-il dit, heureux avec son jeune ado. Pourtant, il avait été pris de doute avant d'aller chercher son bambin, son seul enfant mais le troisième d'Emmanuel Béart (après Nelly, née en 1992 et Yohann, né en 1996).

"Jusqu'au bout, je ne savais pas si j'étais prêt", avait-il expliqué à Gala en novembre. "Même quand on est partis en Éthiopie chercher notre petit garçon, je doutais, je me demandais si je saurais le reconnaître, le considérer comme mon fils...".

Et pourtant, tout s'est rapidement réglé : lorsque les yeux du comédien ont croisé ceux du bébé, il a été frappé par un lien indestructible : "Alors que l'on n'a pas la même couleur de peau, c'est mon enfant, c'est ma chair, c'est mon sang, c'est ce qui m'est arrivé de plus beau dans ma vie", avait-il expliqué. Une belle déclaration pour son fils, et une séparation gérée intelligemment, qui permet au petit garçon d'être le plus heureux du monde !