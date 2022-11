Emmanuelle Seigner très décolletée face à une actrice... en culotte apparente

Emmanuelle Seigner était l'une des invitées de la prestigieuse soirée organisée à Madrid ce 16 novembre 2022 : le gala de la version espagnole du magazine Harper's Bazaar qui met à l'honneur les femmes de l'année. L'actrice et chanteuse s'est dévoilée plus sensuelle que jamais, non loin d'une foule de personnalités magnifiques.

Le magazine Harper's Bazaar España a honoré des femmes talentueuses dans les milieux de la mode, l'art et la beauté au coeur de la Gran Via madrilène. L'artiste française de 56 ans faisait donc partie de cette liste prestigieuse d'invitées et a choisi une robe moulante, au décolleté sensuel et croisé sublimant sa silhouette de sirène. L'épouse de Roman Polanski a profité d'une soirée en l'honneur des femmes, elle qui a essuyé de nombreuses critiques lors de la promotion de son livre autobiographique, Une vie incendiée. La maman de Morgane et Elvis est apparue radieuse, poursuivant sa carrière malgré les répercussions que l'affaire Polanski a pu avoir sur ses rôles dans le cinéma français.

La soeur de Mathilde Seigner a pu croiser sur le tapis rouge espagnol une des figures de la mode, Helena Christensen. Le top model néerlandais de 53 ans et ex de Norman Reedus a misé sur un tailleur-pantalon noir particulièrement élégant. Sa collègue des podiums Inès Sastre a préféré les sequins, tandis que les filles du créateur Ted Lapidus, Milla et Koukla, ont opté toutes les deux pour un total look noir, sexy et en dentelle pour l'une, sobre et sophistiqué pour l'autre.

Une actrice peu frileuse

Une autre personnalité a particulièrement marqué ce red carpet : l'actrice espagnole Miri Perez. Connue en son pays pour avoir participé à l'émission culinaire Masterchef, elle fait également partie de la distribution de la comédie romantique de Netflix, Nous étions des chansons, basé sur le roman Fuimos canciones d'Elísabet Benavent. Sur le red carpet, Miri Perez dévoile tout de son anatomie avec une tenue en voile transparent brodé, laissant voir sa culotte noire...