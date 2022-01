EnjoyPhoenix partage une heureuse nouvelle : sa soeur attend un bébé !

La star des réseaux sociaux EnjoyPhoenix va être tata ! C'est sur Instagram que la blogueuse a annoncé l'heureux évènement. En effet, la youtubeuse de 26 ans a publié une photo d'elle et sa soeur se serrant dans les bras pour célébrer la grossesse de cette dernière. Les deux jeunes femmes sont manifestement très proches. Pour l'occasion, EnjoyPhoenix n'a pas manqué d'organiser une soirée chic en famille.

Sur Instagram l'annonce de la nouvelle a été accompagnée de photos des préparatifs de la soirée. Pièce montée, cupcakes et petits-fours étaient au programme dans une ambiance faite de vert et blanc. "Toute la famille était réunie pour fêter l'arrivée du bébé et on sait tous qu'ils vont être des parents incroyables", écrit la blogueuse à ses fans. L'ex-candidate de Danse avec les stars (en 2015) a également tenu à remercier ses nombreux fans pour leur soutien et leurs encouragements : "Merci pour tous les commentaires et les mots de félicitations c'est juste adorable et on est tous hyper heureux pour ma soeur et son chéri."