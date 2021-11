Eric Antoine en pleine crise et envoyé aux urgences : il révèle sa grosse mésaventure

Pour un grand gaillard de 2m07 qu'il est, difficile de croire qu'Eric Antoine peut se laisser atteindre. Et pourtant, il a vécu une sacrée mésaventure il y a un peu plus d'un an, qui l'a conduit à l'hôpital et qu'il l'a beaucoup secoué.

Le juré de La France a un Incroyable Talent a partagé ce souvenir peu fameux le 7 novembre dernier dans l'émission Bon dimanche sur RTL. Un souvenir qui concerne sa participation à Fort Boyard en juillet 2020. "J'ai mangé un piment mais en fait, j'avais une luxation de l'épaule donc ils te mettent des antalgiques toute la journée. Mais ce que je ne savais pas et que le médecin du Fort ne savait pas non plus, c'est qu'il ne faut pas manger de piment sur des antalgiques. Ça ne se fait pas", a-t-il raconté au présentateur Bruno Guillon.

Résultat, direction les urgences pour Eric Antoine. "J'ai passé la nuit aux urgences avec une crise intestinale. Je n'ai jamais vécu ça, je criais, je pleurais. J'étais avec mon pote Jérémy Ferrari dans la chambre à côté qui s'est réveillé qui m'a dit : 'Mais qu'est-ce qui t'arrive ?' tellement je criais. On m'a envoyé aux urgences et j'ai passé quelques heures là-bas", a-t-il précisé. Un contre temps que le magicien de 45 ans prend aujourd'hui avec beaucoup de recul. D'autant plus qu'il sait que participer à Fort Boyard n'est jamais sans risque. "De toute façon, à Fort Boyard, il y a beaucoup de blessés. Mais on ne nous le dit pas parce qu'on est là pour la bonne cause", a-t-il conclu avec humour.

Eric Antoine est aujourd'hui en tout cas bel et bien remis sur pieds et les téléspectateurs peuvent le retrouver chaque semaine dans La France à un incroyable Talent sur M6 aux côtés d'Hélène Segara, Marianne James et Sugar Sammy. Une émission dans laquelle ce n'est pas lui qui prend les risques mais plutôt les candidats.