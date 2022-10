Estelle Lefébure dissipée avec Naomi Cambell, Lara Fabian, beauté angélique au défilé L'Oréal

Les égéries L'Oréal, qui ont été intégrées au défilé présenté ce dimanche soir à la Fashion Week Parisienne, avaient intérêt à avoir bien révisé leur sujet ! Alors qu'acteurs, actrices et chanteuses ont défilé parmi les mannequins pour la nouvelle collection de la marque française, certains dans le public avaient un oeil affuté, et notamment... deux anciens top-models un peu dissipés !

Estelle Lefébure et Naomi Campbell, toutes deux issues de la génération dorée qui a émergé entre les années 80 et 90, étaient en effet assises dans les premiers rangs pour assister au show événement. Et sans surprise, toutes les deux étaient particulièrement heureuses de se retrouver et se sont montrées très complices, riant aux éclats et multipliant les câlins.

Peut-être ont-elles abordé le sujet de la maternité : si Estelle Lefébure vient d'être grand-mère grâce au petit garçon de sa fille aînée Ilona, Naomi Campbell vient quant à elle d'accueillir son premier enfant, une petite fille née en 2021 à l'aube de ses 51 ans. Et elles ont croisé dans la salle une autre maman : Lara Fabian, invitée au défilé grâce à Eva Longoria et qui rayonnait littéralement dans sa courte robe blanche, au bras de son agent Thierry Martino.