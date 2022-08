Estelle Lefébure, grand-mère gaga : elle craque face à une photo trop chou du fils d'Ilona Smet

Un bébé couvé par toute la famille... jusqu'au chien ! Né fin juin, le premier enfant d'Ilona Smet et de son mari, Kamran Ahmed rend sa maman complètement folle de lui : depuis sa naissance, la fille de David Hallyday a déjà partagé de nombreuses photos de son garçonnet. Et celle qu'elle a choisi en ce début de semaine devrait faire craquer ses nombreux fans : avec son minuscule pyjama aux coeurs rouges, son petit prince est adorable.

Allongé dans un transat dans le salon, sous les yeux protecteurs de sa maman et du chien, il parait apaisé, bien que sa mère protège farouchement son visage, elle qui n'a pas encore dévoilé non plus son prénom, préférant sans doute le laisser grandir dans l'ombre, comme cela a été son cas. Même si elle est la fille de David Hallyday et d'Estelle Lefébure, Ilona Smet a plutôt été préservée de la médiatisation par ses parents pendant son enfance, avant qu'elle ne décidé de se lancer dans le mannequinat.