Estelle Lefébure : Ventre ultra plat, jambes fuselées, la jeune grand-mère s'affiche bombesque en maillot

La naïade est allongée au bord de l'eau, lunettes de soleil sur le nez, une main passée dans ses cheveux. Vêtue d'un maillot une pièce, Estelle Lefébure dévoile un ventre ultra plat et des jambes musclées et fuselées à faire pâlir de jalousie toutes les sirènes du monde. Les internautes ont multiplié les émojis bombe, flamme et coeur rouge dans les commentaires en plus des nombreux compliments : "Magnifique", "Toujours ravissante", "Vous avez un corps sportif, félicitations", "Très belle photo, magnifique Estelle."

Ses astuces pour garder la forme, Estelle Lefébure les partage dans son livre Orahe, publié en mars 2017 aux éditions Flammarion mais pas que ! Dans sa story Instagram du même jour (voir diaporama), la maman d'Ilona, 27 ans, Emma, 24 ans et Giuliano, 11 ans, a prouvé qu'elle pratiquait régulièrement l'équitation, discipline qu'elle adore et connue pour muscler et affûter la silhouette. C'est certain, Estelle a misé sur le bon cheval.