Famille Pogba : un célèbre clan qui a volé en éclats en 2022, une histoire à part

L'année 2022 de Paul Pogba risque d'être gravée à tout jamais dans la tête du joueur, mais certainement pas pour les bonnes raisons. Sportivement parlant, s'il s'est montré heureux de quitter Manchester United et l'Angleterre pour rejoindre l'Italie et la Juventus Turin, il a en revanche été obligé de déclarer forfait pour la Coupe du monde au Qatar. Mais le sportif n'a vraiment pas été la raison des nombreux articles de presse de ces derniers mois concernant le joueur, qui a surtout fait parler de lui pour ses problèmes familiaux et judiciaires.

Le 27 août 2022, son grand frère Mathias diffuse une vidéo au contenu très inattendu sur les réseaux sociaux. "Je pense que ce que j'ai à dire va intéresser beaucoup de monde. Je vous parlerai de choses très importantes à propos de Kylian Mbappé, la star du football mondial. Il y aura de nombreux éléments et témoignages pour confirmer mes propos", déclare en substance ce dernier, créant un énorme buzz. Derrière tout s'enchaîne et l'on apprend que deux enquêtes sont ouvertes par la justice depuis début août sur des soupçons de tentatives d'extorsion, une en France et l'autre en Italie.

D'anciens amis réclament près de 13 millions d'euros à Paul Pogba !

De nombreuses informations sur l'affaire parviennent dans la presse et l'on apprend notamment que d'anciens amis d'enfance de Paul Pogba seraient impliqués dans cette tentative d'extorsion. Ces derniers lui auraient réclamé la somme de 13 millions d'euros pour services rendus, notamment de la protection, pendant plusieurs années et l'auraient ainsi emmené de force dans un appartement en région parisienne. D'après les informations de RMC à l'époque, la star des Bleus aurait versé environ 100 000 euros à ses maîtres-chanteurs ce soir-là. Depuis, l'enquête de police se poursuit et Mathias Pogba a notamment été mis en examen et incarcéré, tandis que plusieurs hommes, dont un suspect au lourd passé, ont également été arrêtés par la police. Le grand frère du footballeur est resté plus de 3 mois en prison avant d'être libéré et placé sous contrôle judiciaire le 23 décembre dernier.

Dans cette querelle familiale, il y a également un coéquipier de Paul Pogba qui est impliqué, la star des Bleus, Kylian Mbappé. Mathias affirme que son petit frère a fait appel à un marabout pour jeter des sorts au joueur du Paris Saint-Germain, afin qu'il soit moins bon sur le terrain. Début décembre, le marabout en question s'est exprimé afin de réfuter toutes ses accusations, tout comme la mère des joueurs, Yeo Moriba, qui a tenu à donner son point de vue sur la situation de crise que traverse sa famille.

Aujourd'hui, l'enquête judiciaire suit son cours, Mathias Pogba reste présumé innocent des faits qui lui sont reproches et on espère bien connaître le fin mot de l'histoire prochainement.