Fanny Leeb lève le doute sur sa mystérieuse absence : "Je reviendrai très vite"

Sur les réseaux sociaux, les fans ont pris l'habitude d'avoir des nouvelles quasi quotidiennes de leurs stars préférées alors, quand, par malheur, certaines se font plus discrètes, cela peut vite poser quelques questions. La chanteuse Fanny Leeb a tenu à rassurer ses abonnés, lundi 25 janvier 2021.

Dans sa story, la chanteuse écrivait : "Les amis, je sais que je suis absente en ce moment sur les réseaux [sa dernière publication Instagram remonte au 7 janvier, NDLR] et que beaucoup d'entre vous s'inquiètent. Pas d'inquiétude ! Je fais une petite pause et reviendrai très vite avec plein de bonnes énergies, du sourire et de la musique ! Je ne vous oublie pas. Prenez soin de vous." Voilà de quoi rassurer ses 32 000 abonnés dont certains avaient peut-être peur que ses problèmes de santé ne soient la cause d'une soudaine discrétion. Fanny Leeb, âgée de 34 ans, avait plusieurs fois documenté et pris la parole sur son cancer du sein, découvert fin 2018 et combattu pendant plusieurs mois.

Fanny Leeb, fille de l'humoriste Michel Leeb, avait attendu d'avoir pleinement vaincu le cancer pour se lancer à fond dans la promotion de son dernier album intitulé The Awakening. Il faut dire que la maladie l'avait épuisée physiquement et mentalement alors mieux valait attendre un peu d'avoir repris des forces pour faire découvrir ce projet musical au plus grand nombre. Interrogée par Le Matin sur son dernier disque, la chanteuse dont les cheveux ont repoussé depuis qu'elle a arrêté la chimiothérapie déclarait alors : "Je ne peux pas être plus personnelle que ça. Quand j'étais en studio en train de gérer ma maladie, l'inspiration du moment était inévitable. Et ça m'aidait. Je puisais une force là-dedans. Dès que j'avais un peu d'énergie, j'enregistrais pour me déconnecter. Je vidais mon sac."