Flavie Flament, son salaire mirobolant sur TF1 : ce que ça impliquait

Depuis 2010, les auditeurs de RTL peuvent entendre la douce voix de Flavie Flament dans On est fait pour s'entendre et Nous voilà bien !. En revanche, cela faisait neuf longues années que l'animatrice de 45 ans n'avait pas fait son retour à la télévision. Les personnes qui la suivent étaient donc heureuses d'apprendre qu'à partir du 9 novembre prochain, elle serait aux commandes de L'Atelier, sur M6, à 17h35. Invitée dans l'émission On refait la télé (RTL) diffusée le week-end prochain, l'ancienne épouse de Benjamin Castaldi est revenue sur cette longue absence et a évoqué son gros salaire sur TF1.

Comme le dévoilent nos confrères de Télé Loisirs en exclusivité, Flavie Flament a confié qu'après avoir animé Les Rois de la casse et L'Œil de Jimmy en 2010, sur la chaîne Jimmy, elle n'avait plus envie de faire de la télévision : "Les premières années, je n'avais plus du tout envie et je ne voulais même plus en entendre parler. C'est un choix parce que j'avais d'autres choses à vivre aussi, notamment l'aventure de La Consolation [livre dans lequel elle a accusé le défunt photographe David Hamilton de viol pendant son enfance, NDLR] qui ne pouvait pas être vécue d'un point de vue médiatique."

La maman d'Enzo (15 ans, né de sa précédente union avec Benjamin Castaldi) et Antoine (23 ans, né de son premier mariage avec Bernard Flament) a ensuite expliqué que l'exposition médiatique avait été difficile à vivre pour elle, mais également pour sa famille : "C'était devenu trop, c'était trop intrusif et on entrait vraiment dans ma vie privée par effraction. J'avais l'impression qu'on attendait de moi des choses que je ne voulais plus donner. Je ne voulais plus jouer à Flavie Flament, je ne voulais plus être perchée sur des talons... Je ne m'y retrouvais plus, ce n'était plus moi." Avant son départ de TF1, Flavie Flament s'est donc faite plus rare à l'antenne. Mais, heureusement pour elle, le salaire est resté le même. "Même les années où vous en faisiez peu sur TF1, on vous payait encore grassement avec 40 000 euros par mois. C'est vrai ?", a demandé Éric Dussart. Et son invitée de répondre : "Oui, c'est un contrat d'exclusivité. Il y avait ce système d'exclusivité qui muselait les animateurs parce qu'au prix où nous étions payés, on n'allait pas avoir en plus un peu de tempérament et l'ouvrir." Pour rappel, c'est en 2000 que la belle blonde avait fait son arrivée sur la chaîne privée.