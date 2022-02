François Berléand et Antoine Duléry bien entourés pour leur nouvelle pièce, fêtée comme il se doit

Il y avait du beau monde au théâtre Libre du 10eme arrondissement de Paris ce mardi 22 février. Les comédiens François Berléand, vu à la représentation de l'Avare de Michel Boujenah en janvier, et Antoine Duléry, étaient deux hommes comblés à la sortie de la première de leur nouvelle pièce mise en scène par Bernard Murat.

En effet, les deux compères sur les planches dans Jusqu'au bout du nez ont été chaleureusement félicités par leurs confrères, membres de la profession et autres personnalités. C'est lors du cocktail de la représentation qu'ont été vu notamment la femme politique Nadine Morano, le journaliste Gérard Davet avec sa femme Sylvie, ainsi que Francis Lhomme, Jean-Baptiste Fuzet, Robert Namias et sa femme Caroline, Robert Lescure et bien d'autres encore... (voir diaporama).

La pièce écrite par Matthieu Delaporte et Alexandre De La Patellière (à qui l'on doit Le Prénom) est une comédie sur le pouvoir, dans laquelle un futur président de la République se confronte à un psychologue : alors qu'il doit prononcer son discours d'investiture, le tout nouveau président est pris d'une absurde démangeaison nasale. Incapable de prendre la parole en public sans se ridiculiser, il est contraint de rencontrer un célèbre psychiatre. Mais il est difficile de s'allonger quand on s'est promis de redresser la France ! Ils n'ont qu'une heure : ça tombe bien, c'est la durée d'une séance. Alors qu'il y a urgence, et que les secrets remontent à la surface, les deux hommes se lancent dans un duel où chacun essaye de prendre le pouvoir. Entre le Président et le Psy, qui aura le dernier mot ?

François Berléand, lauréat d'un César en 2000 pour le film Ma petite entreprise, a été en 2021 à l'affiche de la comédie de Pascal Elbé On est fait pour s'entendre. Il est aussi apparu dans la saga comique à succès d'Olivier Baroux Les Tuche 4. Antoine Duléry sera quant à lui au casting du prochain film de Michèle Laroque qui sortira en salles en mars, Alors on danse.