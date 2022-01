Michel Boujenah : Du beau monde au Théâtre des Variétés pour la première de L'Avare

Le comédien Michel Boujenah, qui a révélé une liaison secrète il y a peu, s'invite au Théâtre des Variétés dans l'adaptation de la pièce mythique de Molière, L'Avare.

La première représentation a eu lieu ce samedi 15 janvier devant une flopée d'invités prestigieux et habitués aux caméras. Pascal Praud et sa compagne Catherine (que nous avions découvert l'été dernier du côté de La Baule), Patrick Chesnais, François Berléand, Pascal Elbé ou encore Mathilda May (vue à l'avant-première du film Sans toi plus tôt en janvier) sont venus admirer les comédiens et la mise en scène de Daniel Benoin ce week-end.

Ils ont pu découvrir Michel Boujenah, directeur artistique du Festival de Ramatuelle, dans le rôle-titre d'Harpagon, ce personnage emblématique avare et proche de son argent qui a marqué de son empreinte la littérature française de la Renaissance et a tant inspiré le théâtre occidental. Harpagon qui, pour marier ses deux enfants, a fait le choix d'une riche veuve pour son fils Cléante et pour sa fille, Élise, du seigneur Anselme, un homme mûr, noble et fort riche. Il est pressé de caser ses enfants pour épouser lui-même une jeune fille pauvre, Marianne, dont la beauté l'a charmé...

Michel Boujenah marche ici dans les pas d'une longue liste de comédiens (Louis de Funès, Michel Serrault, Michel Bouquet, Denis Podalydès) qui se sont mis dans la peau de ce personnage antipathique.

Une soirée qui marque le retour sur les planches de la pièce après avoir été jouée en 2019 du côté du théâtre Anthéa d'Antibes. Michel Boujenah s'était entre temps illustré dans Inconnu à cette adresse, un texte du dramaturge américain Kressmann Taylor mis en scène par Delphine de Malherbes, ainsi qu'une apparition dans le film de Pascal Elbé On est fait pour s'entendre.

Le comédien est, sur scène, accompagné de Sophie Gourdin, Bruno Andrieux, Melissa Prat, Mathieu Métral, Fanny Valette, Antonin Chalon , Paul Chariéras, Fabien Houssaye et Julien Nacache.