François Cluzet, Julien Clerc et François Berléand avec leurs amoureuses... Marc Lavoine sans Line Papin

Ils étaient nombreux, ce mardi soir, à s'être pressés à la projection en avant-première du magnifique documentaire Seule la Terre est éternelle, consacré à l'écrivain américain Jim Harrison et réalisé par le journaliste François Busnel, normalement plus habitué aux plateaux de France 5 (La Grande Librairie) qu'aux grandes plaines des Etats-Unis.

Parmi les spectateurs, de nombreux VIP étaient venus découvrir le film, en duo ou en célibataire. François Berléand a notamment fait le déplacement avec son épouse Alexia, relativement rare dans les médias. Tous deux ont posé, heureux, devant les photographes, tout comme Julien Clerc et sa femme Hélène Grémillon, mère de son dernier fils Léonard, né en 2008.

Mais parmi les personnalités présentes, deux se sont fait particulièrement remarquer : Marc Lavoine et François Cluzet, qui ont multiplié les embrassades et les poses devant les photographes. Visiblement ravis de se retrouver, l'acteur et le chanteur ont posé ensemble avant que François Cluzet ne retrouve sa femme Narjiss, qu'il a épousée il y a déjà plus de dix ans, après son divorce avec Valérie Bonneton.

Marc Lavoine, quant à lui, était une nouvelle fois venu en solo. Marié depuis 2020 à la romancière Line Papin, il n'a plus été vu avec elle depuis plusieurs mois, alimentant les rumeurs sur une passe difficile dans leur couple. Cependant, il n'a jamais voulu s'étendre dessus, pas plus que sur les révélations de sa femme sur sa fausse couche et son avortement. Celle-ci était donc absente mais il faut noter qu'en pleine promotion de son dernier livre Une vie possible, elle a de toute façon un emploi du temps très chargé !

Parmi les autres invités, on a pu apercevoir la discrète Rachida Brakni, venue elle aussi en célibataire (sans son mari Eric Cantona), ainsi qu'Anny Duperey et Jacques Weber qui ont posé ensemble. Nicolas Briançon, brillant acteur de théâtre et de séries, et Hippolyte Girardot, enfin, ont croisé la route de deux musiciens : Claire-Marie Le Guay, pianiste, et Mathias Malzieu, chanteur et réalisateur.

En revanche, Delphine De Vigan, écrivaine et compagne du réalisateur, n'était pas présente. Tous les deux partagent leur vie depuis de nombreuses années et ont déjà collaboré, notamment sur des préfaces de livres.