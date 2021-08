François Hollande dans les bras de Julie Gayet ! Le couple se lâche

Toutes les bonnes choses ont une fin et malheureusement, l'été et les vacances sont finies pour la plupart des gens. La rentrée vient tout juste de démarrer et il est temps de reprendre le train-train quotidien. Heureusement, Julie Gayet a décidé de nous mettre un peu de baume au coeur en cette rentrée en postant une belle photo sur son compte Instagram. L'actrice de 49 ans a voulu faire plaisir à ses 52 000 abonnés en partageant un magnifique cliché d'elle et de son compagnon, François Hollande.

Sur sa publication, mise en ligne dimanche 29 août, on peut voir Julie Gayet enlacer par derrière l'ancien président, sur une photo très classe en noir et blanc. Pris par un photographe professionnel, le cliché a visiblement bien plu aux internautes puisqu'ils sont près de 7 000 à avoir liké la photo en moins de 24 heures. L'ex femme du cinéaste Santiago Amigorena ajoute en commentaire de la photo : "Belle rentrée à tous !".

Une belle publication pour la mère de Tadéo et Ezéchiel, quelques jours seulement après une sortie remarquée avec son amoureux. Les choses semblent donc toujours parfaitement se passer entre la comédienne et l'homme politique de 67 ans. Après de belles vacances en Corrèze en compagnie de la petite-fille de l'ex-président, les voilà désormais prêts à attaquer la rentrée et ils ont l'air motivé !

Des internautes conquis

Les internautes ne sont pas restés insensibles à la publication de Julie Gayet et une pluie d'emojis coeur rouge s'est abattue dans les commentaires. "Merci à vous aussi. Très belle photo de vous deux", "Vous êtes si beaux tous les deux, belle rentrée à vous également", ou encore "Belle rentrée à ce couple emblématique", les messages sont plein de bienveillance à l'égard des deux tourtereaux.