François Hollande rétablit la vérité sur sa question à Emmanuel Macron : "Ce n'était pas le lieu"

Le 11 novembre dernier, François Hollande en amusait plus d'un en lançant une petite phrase à Emmanuel Macron, en pleines commémorations filmées. "Ça va, pas trop dur en ce moment ?", questionnait l'ancien président. "Difficile", répondait son interlocuteur. Une phrase prise pour un trait d'humour, qui n'était en réalité que de la compassion, comme l'a expliqué François Hollande sur le plateau de 6 à la maison (France 2), le lundi 23 novembre 2020.

"Ce n'était pas le lieu d'abord, et puis ensuite, c'est vrai qu'on a jamais eu à gérer autant de crises à la fois. Moi j'ai pu connaître des crises terroristes d'une gravité et d'une ampleur exceptionnelle, Nicolas Sarkozy une crise financière. Mais en ce moment on a à la fois une crise sanitaire, une crise sécuritaire, une crise terroriste, une crise sociale énorme, une crise économique...", énumère l'ancien chef de l'État.

Ce qu'il voulait vraiment dire à travers cette phrase, c'est qu'un "président, quel qu'il soit, ne peut pas réussir seul". "Face à autant de crises, il faut qu'il appelle les représentants du pays - majorité comme opposition, élus locaux, force syndicale - parce que c'est trop difficile seul d'assumer autant de responsabilités. Bien sûr, il faut que y'en ai un qui décide, en l'occurrence c'est le président. Mais il doit s'entourer de beaucoup d'avis et partager la responsabilité. C'est ça que j'ai voulu exprimer en cette phrase. C'était plutôt une phrase sur la démocratie", a expliqué François Hollande face à Anne-Elizabeth Lemoine.

Par le passé, Emmanuel Macron avait déjà sollicité l'avis de Nicolas Sarkozy, notamment lors des contestations des gilets-jaunes. Le président entretien de moins bonnes relations avec l'ancien leader de la gauche, marquées notamment par quelques piques.