Frédéric Diefenthal : Cette ex en couple avec un célèbre footballeur, avec laquelle il a vécu un coup de foudre

Ce mardi 26 juillet, Frédéric Diefenthal fête ses 54 ans. C'est probablement entouré des siens que le comédien, révélé dans la saga Taxi, passe ce cap. Papa de Gabriel (18 ans), fruit de ses amours avec Gwendoline Hamon, il est aussi celui de Solahn, son petit dernier, dont la mère est son actuelle compagne Stéphanie, ainsi qu'une fille dont on ignore le prénom. Mais avant de goûter aux joies de la paternité et de la vie de famille, l'acteur a connu une romance avec une comédienne, aujourd'hui en couple avec un célèbre footballeur.

En effet, Frédéric Diefenthal a vécu une belle histoire avec Claire Keim, démarrée sur un coup de foudre. En 1999, le comédien rencontre Claire Keim sur le tournage d'un épisode de la série Le juge est une femme. Il tient alors le rôle principal de cette fiction, après avoir rencontré un réel succès dans Taxi au cinéma. Âgée de 24 ans, Claire Keim se voit proposer un rôle dans un épisode intitulé La face cachée. Entre eux, la magie opère tout e suite. Le couple vivra alors une idylle qui se terminera trois ans après. À l'époque, ils passent alors le plus clair de leur temps avec Samy Naceri et sa compagne. "On s'était rencontrés en 1994, grâce à une collection diffusée sur Arte, a confié à ce sujet Claire Keim à Télé Star. Puis, nous nous sommes rapprochés, alors que j'étais l'amie de Frédéric Diefenthal. Avec Marie, l'amie de Samy, Fred et moi, nous formions une sorte de quatuor. On était tout le temps collés !" En 2001, les discrets amoureux se séparent et Frédéric Diefenthal se met alors rapidement en couple avec une autre comédienne, Gwendoline Hamon.

"C'est une grande chance que nous avons de nous manquer"

Quant à Claire Keim, elle a naturellement refait sa vie avec un célèbre footballeur, désormais retraité : Bixente Lizarazu. La comédienne et le consultant pour le groupe TF1 ont fondé une famille. En couple depuis 2006, ils sont les parents d'Uhaina (qui signifierait "vague" en basque), depuis le 23 août 2008. Le champion du monde 98 est également le papa de Tximista, né en 1995. Au sujet de son couple qui dure malgré les années, la mère de famille avait confié : "Nos obligations professionnelles nous séparent souvent. C'est une grande chance que nous avons de nous manquer. C'est beaucoup plus difficile de se lasser de quelqu'un qui vous manque tout le temps."

De son côté, son ex Frédéric Diefenthal passe le plus clair de son temps sur le tournage de la série Ici tout commence, ou bien aux côtés de son clan de trois enfants. "J'apprends à être père et je grandis chaque jour à vos côtés, avait-il confié sur les réseaux sociaux le jour de la Fête des pères. Je vous aime mes enfants, plus que tout au monde."