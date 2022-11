Gad Elmaleh en couple avec une célèbre journaliste : la décision radicale qu'il avait prise

Star de l'humour et du cinéma qui dévoile ce 16 novembre sa nouvelle réalisation très intime, Reste un peu, Gad Elmaleh a vu sa vie privée être scrutée depuis plusieurs années. Père d'un beau jeune homme, Noé, avec l'actrice césarisée Anne Brochet, puis de Raphaël, né de son couple avec Charlotte Casiraghi, il a noué de belles relations avec des femmes magnifiques pour lesquelles il a toujours des mots pudiques et tendres. A 51 ans, s'il est célibataire, il garde de beaux souvenirs de ses unions du passé. Il a ainsi été en couple avec une journaliste très connue et s'était, à l'époque, épanché sur sa relation, expliquant pourquoi il avait pris la décision de la dévoiler.

Dans Reste un peu, Gad Elmaleh se dévoile en famille et aborde avec franchise un sujet qui peut s'avérer très délicat, la religion. Dans ce long métrage qui succède, treize ans après à l'exubérant Coco et dans lequel participe presque toute sa famille, l'artiste revient sur sa conversion au catholicisme. "Une amie m'a dit que je l'aurais moins étonnée si j'avais fait un 'coming out'... Je me mets à nu avec ce film. Sur scène, où on peut tout se permettre par l'humour, j'aborde régulièrement les religions. Dans la vie de tous les jours, on n'ose pas en parler, même si je suis très attaché à la laïcité", a confié à l'AFP l'humoriste.

Vous n'avez plus envie de calculer

Gad Elmaleh n'a jamais eu peur d'affronter les regards des gens, sur les questions les plus personnelles. C'est ainsi que lorsqu'il était en couple avec une star de la télé de 2009 à 2010, il n'a pas voulu jouer à cache-cache. L'amoureuse en question n'était autre que Marie Drucker, nièce de Michel. Dans TV Magazine en 2010, il expliquait ainsi : "Je me suis fait paparazzer dans des endroits non choisis, avec ma compagne, mon fils, le doigt dans le nez ou le tube de crème solaire dans le maillot... Il vaut mieux apparaître beau. A un moment donné, quand vous vivez une vraie et belle histoire, vous n'avez plus envie de calculer. Pourquoi, lorsque je vais à la première d'un film important pour moi [La Rafle, NDLR], ne pourrais-je pas avoir la femme qu partage ma vie à mes côtés ? Et puis je les trouve très belles, ces photos". Et de conclure par un "Oui [je suis amoureux]... Merci la vie".