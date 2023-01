Gad Elmaleh en couple ? Cette révélation inattendue faite en direct

Après avoir fait la promotion intensive de sa dernière et très intime réalisation, Reste un peu, Gad Elmaleh est de retour mais cette fois pour un spectacle, D'ailleurs. Il avait rendez-vous sur le plateau de l'émission Clique sur Canal+ ce 17 janvier 2023, ravi de retrouver Mouloud Achour et sa bande. Au cours de son échange, il a notamment fait une révélation, avant de vouloir changer le sujet.

En tant qu'humoriste, Gad Elmaleh parle beaucoup de lui et de ses ressentis sur scène. Au fil de la conversation dans Clique, il est interrogé sur le fait d'avoir présenté beaucoup de femmes à sa maman. La star répond tout simplement "non" puis ajoute : "Je repense à une phrase que m'a dite Léa Salamé il y a quelques semaines. Elle m'a dit : 'Vous êtes célibataire ?' J'ai dit : 'Oui'. Et elle m'a dit : 'En même temps, entre la Vierge Marie et votre mère, il n'y a pas beaucoup de place'". Puis il embraye en ajoutant : "Mais comme je ne suis plus célibataire..." Une remarque qui interpelle l'assistance et le regard du comique laisse penser qu'il s'est surpris lui-même à le dire. "Ah ouais ça y est ?!", a demandé Mouloud Achour, mais son invité change volontairement de sujet, ne voulant pas en révéler davantage...

Sa mère et la rencontre à Monaco

Gad Elmaleh sera plus prolixe sur la rencontre de sa mère avec le prince Albert, lorsqu'il était en couple de 2011 à 2015 avec la fille de la princesse Caroline, Charlotte Casiraghi, devenue ensuite maman en 2013 de son fils Raphaël : "Monaco, c'est une étape importante de ma vie. Je n'ai pas voulu tourner autour, me cacher, avoir peur, j'en parle avec affection. La rencontre, elle a existé, je ne l'ai pas inventée. Il y a eu une rencontre, au Palais Princier, entre ma mère et le prince de Monaco. Donc, c'est spécial... Pour une mère marocaine qui ne veut pas montrer qu'elle est stressée, c'est spécial, elle a fait une révérence, je ne sais pas dans quel documentaire elle l'a vue, elle a fait une capoeira. (...) Et ça me rassurait d'avoir avec moi quelqu'un de ma famille dans un univers que je découvrais, qui m'a accueilli avec beaucoup d'amour, beaucoup de simplicité".

Père également du grand Noé dont la mère est la comédienne Anne Brochet, ex de la journaliste Marie Drucker, Gad Elmaleh préserve sa vie privée qui est scrutée en raison de sa popularité immense en France. Celui qu'on peut voir aussi dans Alibi 2 veut avoir la maîtrise des sujets intimes dont il parle en public alors pour l'heure, son couple restera dans son jardin secret.

Gad Elmaleh en tournée en France et dans le monde avec son spectacle D'ailleurs. Plus d'infos en cliquant ici.