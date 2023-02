Gad Elmaleh pas indifférent à Léa Salamé ? Un célèbre entremetteur fait rougir l'animatrice

Samedi 18 février 2023, Kev Adams était invité sur le plateau de Quelle Époque ! sur France 2. Profitant d'un échange entre Léa Salamé et Julia Vignali, l'humoriste a décidé de faire passer un amusant message à son hôte, de la part de son grand ami humoriste... Un certain Gad Elmaleh. En effet, l'ancien compagnon de Charlotte Casiraghi passé dans l'émission début novembre 2022 n'est vraisemblablement pas resté indifférent à Léa Salamé ! Pour cause, Gad Elmaleh avait été complètement déstabilisé par la compagne de Raphaël Gluksmann lorsque celle-ci avait réagi au nouveau mode de vie de l'humoriste de 51 ans : "Vous ne fumez plus, vous ne buvez plus, vous faites des retraites dans des monastères. C'est quoi la prochaine étape ? C'est l'abstinence sexuelle ? C'est fini ? Vous ne baisez plus ?", lui avait-elle adressé avec humour, le laissant bouche bée. Mais s'il s'était montré gêné sur le moment, l'acolyte de Kev Adams semble s'être (très bien) remis de cet épisode, comme il l'avait d'ailleurs lui-même assuré début janvier, dans le podcast In Power de Louise Aubery : "Cette femme, elle est extrêmement brillante, on partage aussi, pas une passion, mais un vrai intérêt pour la spiritualité, les religions, donc c'était un peu mon crush médiatique quoi."

Kev Adams se fait cupidon pour son ami Gad Elmaleh

Un coup de coeur partagé par Léa Salamé, qui a confié à Kev Adams qu'elle avait passé un très bon moment en compagnie du père de Noé et Raphaël. "C'est l'une de mes grandes rencontres", a-t-elle assuré. Kev Adams a sauté sur l'occasion pour introduire son ami auprès de l'animatrice, lorsque celle-ci a abordé le sujet de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, et l'absence de "loisir" dans son quotidien : "Ça manque un peu de folie votre vie Léa ! Je vais appeler Gad Elmaleh, il va s'en occuper !", a scandé l'humoriste sur le ton de la rigolade. Pour cause, il lui a transmis un message sans équivoque, reprenant les mots de celui qui est très discret sur sa vie sentimentale : "Je sais, il m'a dit 'tu vois Léa, embrasse-la très fort pour moi'". De quoi faire rougir la compagne de Raphaël Glucksmann et maman de Gabriel qui a immédiatement réagi pour se sortir de cet amusant bourbier : "Je ne l'ai pas revu ensuite, c'est totalement platonique !" Un coup de coeur qui n'a pas manqué d'amuser l'assemblée.