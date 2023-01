Gareth Bale prend sa retraite : Raphaël Varane ému, lui adresse un beau message

Ce 9 janvier a été une journée particulièrement chargée dans le monde du football. En France, le président de la FFF, Noël Le Graët a provoqué une énorme polémique après son interview où il évoque Zinedine Zidane. Quelques heures plus tard, c'est le recordman de matchs chez les Bleus Hugo Lloris qui a annoncé qu'il prenait sa retraite internationale et ce n'est pas le seul, puisque la légende du football britannique Gareth Bale en a fait de même. Après des débuts brillants en Angleterre à Tottenham, il a explosé au Real Madrid aux côtés de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema.

Devenu une star mondiale en quelques années, il joue depuis 2022 pour le Los Angeles FC, dans le championnat américain, mais visiblement, il avait envie de passer à autre chose. Dans un long message diffusé sur son compte Instagram, celui qui est suivi par plus de 49 millions d'abonnés vient d'annoncer qu'il prenait sa retraite à seulement 33 ans. Le mari d'Emma Rhys-Jones, avec qui il a eu quatre enfants, a bien réfléchi avant de prendre sa décision, comme il l'annonce. "Après mûre réflexion, j'annonce ma retraite immédiate du football de club et international. Je me sens incroyablement chanceux d'avoir réalisé mon rêve de pratiquer le sport que j'aime. Ce sport m'a offert quelques-uns des meilleurs moments de ma vie", écrit-il.

Merci pour toujours pour cette bicyclette

Une annonce très surprenante et qui a fait beaucoup de bruit. Sa publication a été likée près de 3 millions de fois et certains anciens coéquipiers de Gareth Bale, à l'image de Raphaël Varane, n'ont pas hésité à lui écrire un petit mot. "Merci pour toujours pour cette bicyclette", écrit l'international français, en référence à l'incroyable but marqué par le Gallois en finale de Ligue des champions face à Liverpool en 2018. "Félicitations mec... et bonne chance dans la prochaine étape de sa vie", conclut le champion du monde français.