Gauthier El Himer VS Julien Guirado et Dylan Thiry : la guerre sans fin

Pire que le clash entre Kaaris et Booba qui souhaitaient un "octogone" pour régler leurs comptes à l'été 2018, la guerre entre Julien Guirado et Gauthier El Himer semble sans fin. Désormais prêts à tout, les ennemis dévoilent tour à tour des dossiers tous plus sordides les uns que les autres. Après que Julien a décidé d'insulter et de balancer la vie sexuelle (probablement inventée) de son ex Marine et d'Océane, l'homme semble désormais jaloux de voir que Gauthier récolter de plus en plus d'abonnés sur son compte Instagram.

Désormais détenteur d'un compte suivi par près de 100 000 followers, Gauthier énerve également l'un des amis de Julien : Dylan Thiry. L'ex de Fidji a apparemment trouvé de bon ton d'alimenter le clash entre les deux hommes et a tenu à qualifier Gauthier de "bouffon" via ses stories. Des propos qui ont donné l'envie au frère de Marine et d'Océane de dévoiler certaines révélations dont avait déjà parlé l'ancien candidat de Koh-Lanta, Pascal Salviani.

En effet lors d'une interview en mai 2019 avec Sam Zirah, Pascal avait déclaré que l'ex de Fidji avait vendu ses charmes à des personnes âgées dans le Sud. Comme pour confirmer les dires de l'ancien candidat de Koh- Lanta, Gauthier a reposté la vidéo de Pascal et a également dénoncé le manque de respect de Dylan envers Fidji : "Il prône une religion qu'il ne respecte même pas. S'il respectait cette religion il n'insulterait pas son ex Fidji sur les réseaux sociaux en la rabaissant alors qu'il lui doit tout.". Dylan avait été censuré d'Instagram après avoir tenté de convertir des followers à l'Islam lors d'Instalives. Par ailleurs, Gauthier a également sous-entendu que les deux anciens candidats de télé-réalité étaient de grands amateurs de cocaïne.

Amusés de voir Julien et Dylan s'allier contre lui, il a ajoute : "Il y a quelques mois de cela ils s'insultaient de tous les noms. Eux deux c'est les mêmes, ils insultent les femmes, les jeunes... Le petit Dylan m'a traité de 'bouffon', oui on est au collège, et du coup je lui avais donné rendez-vous pour qu'on s'explique il ne m'a jamais répondu. Pareil pour Julien". Enfin, il a conclu en ajoutant : "Beaucoup d'insultes, beaucoup de grossièretés, beaucoup de méchancetés et très peu de vérité... Les deux zoulous qui s'insultaient il y a quelques mois, restez soudés puisque vous n'êtes que tous les deux. Votre petit jeu m'amuse et croyez moi il m'en faut beaucoup pour me vexer donc continuez !"