Georgina Rodriguez surprend : le talent caché de la fiancée de Cristiano Ronaldo

Décidément, l'année 2020 est faite de péripéties pour Georgina Rodriguez, qui est désormais fiancée à Cristiano Ronaldo. Après avoir annoncé la grande nouvelle lors d'une interview à Paris Match, elle avait expliqué que leur mariage avait été repoussé par l'AVC de la mère de l'attaquant à l'hiver dernier, mais également par la pandémie, puisque son fiancé avait été testé positif au Covid-19.

Lors de cet entretien, Georgina Rodriguez, âgée de 26 ans, en disait plus sur son avenir avec Cristiano Ronaldo. "Mon désir de maternité est plus fort que tout. J'espère avoir d'autres enfants", confiait-elle. Avec l'attaquant, elle est devenue maman d'une petite fille prénommée Alana (3 ans). De son côté, il était déjà papa de trois enfants, nés de mères porteuses : Cristiano Jr (10 ans) et les jumeaux Eva et Matteo (3 ans).