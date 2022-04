Gérald Darmanin : Ses beaux-parents victimes d'un incendie... criminel ?

Le domicile des beaux-parents du clivant ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, situé à Boulogne-sur-Mer, a été touché dimanche soir 24 avril 2022, soir du second tour de l'élection présidentielle, par un incendie dont l'origine pourrait être criminelle, sans faire de gros dégâts, a appris l'AFP le lendemain, d'une source proche du dossier.

Le feu, qui s'est déclaré peu après 23h, est parti de bûches de bois entreposées à côté de la maison. Une stère a été brûlée et la façade a été noircie, selon cette source, confirmant une information du magazine Le Point. Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat de Boulogne-sur-Mer. "Une origine volontaire est envisagée mais cela doit être confirmé", a commenté cette source. Sollicité par l'AFP, le cabinet de Gérald Darmanin n'a pas souhaité s'exprimer.

Gérald Darmanin est marié depuis le 29 août 2020 à Rose-Marie Devillers, directrice conseil chez Havas, c'est d'ailleurs à Boulogne-sur-Mer que les amoureux avaient célébré leur union. Le couple, qui s'est rencontré par l'intermédiaire du vice-président exécutif d'Havas Paris Michel Bettan et de Xavier Bertrand, alors secrétaire général de l'UMP, est parent d'un garçon, Maximilien. L'homme politique issu des rangs de la droite - qui a été accusé de viol et a toujours démenti les faits reprochés - a été marié une première fois avec Morgane Jumez et a divorcé sans avoir eu d'enfant.

Le ministre du gouvernement mené par le Premier ministre Jean Castex a été très pris par l'organisation des élections dans les circonstances les plus sûres possibles. Le solide soutien du président sortant a célébré comme ses pairs la victoire attendue d'Emmanuel Macron et fait partie des nombreux noms chuchotés pour prendre la fonction de Premier ministre.