Gilles Verdez déboussolé sans TPMP : C'est un "vide littéral" quand Cyril Hanouna ne le sollicite pas

Lors de son passage sur Non Stop People, Christophe Carrière a fait des confidences quelque peu inquiétantes. Le journaliste et critique de cinéma a évoqué sa situation financière, mise à mal depuis qu'il est au chômage. "Compte tenu que j'ai quitté L'Express il y a un an, que je ne fais plus TPMP... On ne va pas dire que c'est la galère financière, ce serait indécent de dire ça par rapport à d'autres, mais disons que je vis sur mes économies", a-t-il avoué.

Cyril Hanouna n'est pas passé à côté de cette interview et a décidé d'en parler dans son émission jeudi 18 mars 2021. L'animateur en a profité pour lancer un appel du pied à son ancien chroniqueur. "Mon Christophe, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs il ne fait plus TPMP Ouvert à tous. S'il nous regarde, on va essayer de le remettre sur TPMP Ouvert à tous. Mais c'est vrai que moi, ça m'a touché le témoignage de Christophe", a-t-il confié, assurant plus tard qu'il le contacterait pour lui proposer de revenir "au moins le vendredi".

Cette séquence a fait se demander à Cyril Hanouna comment ses autres chroniqueurs vivaient les périodes où ils ne sont plus invités à participer à l'émission. Car il faut dire que c'est une peu le jeu des chaises musicales dans Touche pas à mon poste. Chaque soir, l'animateur peut surprendre son public en présentant de nouveaux chroniqueurs à sa table, ou au contraire en se séparant d'anciens. Une règle avec laquelle tout le monde doit composer. "C'est pas du tout la même vie quand on fait l'émission et quand on ne la fait pas. Comme je vis professionnellement presque intégralement pour vous, c'est vrai que quand on est pas là, on se demande quand on va être appelé donc c'est incertain, a notamment réagi Gilles Verdez. Je suis ému en le disant, parce qu'il y a tellement d'implication quand on est là, tellement on est à 100%. Moi je suis à fond, du matin au soir. Et quand on n'est pas là du coup, il y a un grand vide mais un vide littéral, le vide de ne pas bosser et le vide de ne pas voir les gens."

Gille Verdez comprend toutefois que Cyril Hanouna a besoin de changer de chroniqueurs de temps en temps. Depuis un moment par exemple, c'est Jean-Michel Maire, pourtant chroniqueur emblématique, qui est inscrit aux abonnés absents. Un passage malheureusement obligé pour tous.