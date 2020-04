Gwyneth Paltrow : Tensions du confinement apaisées avec ses deux enfants

Coronavirus et confinement obligent, les stars sont privées de sortie ! Elles s'occupent à leur domicile, en amoureux ou en famille, en se lançant des défis, en regardant des séries ou en travaillant. Au cours de cette période difficile, Gwyneth Paltrow se réjouit du "soutien moral" que lui apportent ses enfants, Apple et Moses.

Les stars communiquent avec le reste du monde grâce aux réseaux sociaux. Gwyneth Paltrow a informé ses près de 7 millions d'abonnés sur Instagram du bon déroulement de sa quarantaine, en y publiant un nouveau selfie. L'actrice de 47 ans et fondatrice de la marque Goop y pose avec ses deux enfants, Apple et Moses (16 et 14 ans).

Elle écrit en légende : "Télétravail avec du soutien moral."