Hélène Darroze dans Top Chef : "Certains candidats sont meilleurs que moi"

Top Chef est de retour sur M6 depuis deux semaines et l'émission fait un carton. Avec des candidats au parcours impressionnant et la présence d'un nouveau juré, Paul Pairet, tous les ingrédients sont présents pour séduire. Interviewée par Europe 1, Hélène Darroze s'est confiée sur ce tournage très prenant.

Celle qui juge et conseille les candidats avec Michel Sarran, Philippe Etchebest et Paul Pairet ne cache pas qu'elle est très impressionnée par certains candidats. Modeste, Hélène Darroze confie : "Je pense qu'à certains moments, certains sont meilleurs que moi." Des propos surprenants de la bouche de celle qui a été élue meilleure femme chef du monde en 2015. Elle poursuit : "Je ne sais pas si je serais capable de faire ce qu'ils font pendant deux mois, en tenant le choc physiquement, psychologiquement et techniquement. (...) S'ils deviennent meilleurs que moi, tant mieux."

Jurée engagée, Hélène Darroze goûte bien évidemment, comme ses confrères, tous les plats des candidats, ce qui lui vaut de prendre du poids : "On mange pendant la journée. (...) C'est deux mois où l'on prend quelques kilos." De son côté, au magazine Télé Loisirs, Philippe Etchebest a confié : "C'est vrai qu'on goûte beaucoup, mais, à côté, mon alimentation est équilibrée et je ne saute aucun repas !"

Concernant cette nouvelle saison de Top Chef, Hélène Darroze avait hésité avant de signer. À Télé 7 Jours, la cuisinière de 53 ans avait déclaré : "Fin juin 2019, j'ai senti que mes équipes avaient besoin de moi. Mais ce sont elles qui m'ont encouragée à rempiler pour une nouvelle saison en me disant : 'Allez-y ! On ne vous laisse pas le choix. Nous, on est là et on assurera !'"