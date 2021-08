Hélène Rollès maman : "Pas de télé, pas de console"... l'éducation stricte qu'elle donne à ses enfants

Hélène Rollès va prochainement refaire danser les foules. Alors que son dixième album sera bientôt dans les bacs, la comédienne se prépare en parallèle à repartir en tournée. Un nouveau projet musical qui lui tient à coeur mais aussi à ses enfants, sa fille June (12 ans) et son fils Marcus (10 ans). Ce sont ces derniers qui ont poussé leur mère adoptive à redonner de la voix. "J'avais arrêté la musique pour me consacrer à eux, et finalement, ce sont eux qui me l'ont demandé. Ils ont 10 et 12 ans, et ça les amusait que je fasse un nouvel album", a-t-elle confié pour Voici.

Très fiers d'Hélène Rollès, June et Marcus pourront sans doute écouter à leur guise ses nouvelles chansons, contrairement au visionnage de ses prestations à la télé. Et pour cause, dans ce même entretien, la star des Mystères de l'amour a expliqué qu'elle avait imposé des règles strictes chez elle. "À la maison, on n'a pas la télé. Ils n'ont pas de console de jeux non plus, ils me haïssent pour ça mais c'est comme ça", a-t-elle avoué en riant. Mais Hélène Rollès n'a pas de quoi culpabiliser étant donné que cette manière de vivre à révélé des passions à ses enfants. "Résultat, ma fille s'est mise au dessin, et mon fils passe son temps à jouer dehors", a-t-elle ajouté.

Il faut dire que la comédienne et sa famille bénéficient d'un décor exceptionnel à disposition pour s'amuser sans écran, bien loin de l'agitation des grandes villes. "Mon truc c'est la nature, mon jardin, les animaux. Mes enfants ont leurs chèvres, leurs cochons, un chat, un chien, on vit dans une sorte de ferme mais dans la forêt. Franchement, on a vécu un confinement de rêve", a-t-elle assuré à nos confrères. De rêve oui, sauf quand il s'agissait de s'occuper des devoirs de June et Marcus. "Ça n'a pas été facile ! Pas en termes de niveau, mais en termes de bonne volonté, là, c'était plus dur. Il a fallu que je menace d'ajouter des exercices quand ils avaient du mal à s'y mettre. Je leur explique régulièrement que l'on a rien sans rien. Et que, plus on est concentré, mieux on travaille", a-t-elle relaté.