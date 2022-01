Igor et Grichka Bogdanoff : Autistes Asperger, dotés d'un QI de 180... leur soeur clarifie les choses

Le 12 janvier, Igor et Grichka Bogdanoff ont été inhumés dans l'intimité, dans le Gers, deux jours après leurs obsèques organisées à Paris en présence des proches et des VIP. Leur soeur Véronique sort du silence pour relater ses souvenirs et mettre des choses au clair.

A 54 ans, Véronique Bogdanoff est la dernière du clan. Celle-ci a accompagné ses frères dans leurs derniers instants, eux qui sont morts à six jours d'écart des suites de la Covid-19 ; âgés de 72 ans, ils avaient refusé de se faire vacciner. "Les jumeaux ont été élevés essentiellement par notre grand-mère et sans leur père, qui est revenu ensuite. Ça m'a fait de la peine d'entendre ça. Je crois qu'on ne peut pas expliquer leur parcours, leur aspiration à la singularité sans cette clé. C'est ce qui explique aussi leur attachement si fusionnel. Igor et Grichka se sont vus tout le temps, tous les jours de leur vie", a-t-elle ainsi souligné.

Igor et Grichka partageaient presque tout, à commencer par le goût du secret, du mystère. "Il fallait savoir trier dans les déclarations, avec eux. Je me suis étonnée qu'ils se disent autistes Asperger ou encore que Grichka prétende avoir un QI de 180. Je prenais ça comme une façon d'écrire leur légende. Une fois, Grichka m'a dit : 'J'ai créé un personnage'", ne manque pas de clarifier Véronique, bien consciente que ses défunts frères avaient trouvé comment perdurer dans le show business. D'ailleurs, avant leur mort, ils fourmillaient encore et toujours de projets, notamment pour mettre du beurre dans les épinards. Etaient-ils vraiment millionnaires ? Rien n'est moins sûr...

Si les frères Bogdanoff se sont toujours amusés des rumeurs sur eux, impossible toutefois de leur tirer les vers du nez pour savoir la vérité derrière leur métamorphose physique. Leur demi-frère François a essayé sans succès d'en savoir plus, idem pour Véronique. "C'était un tabou. Un jour, je les ai interrogés deux heures sur la chirurgie esthétique. Ils me baladaient. Je n'en ai rien tiré (...) C'était leur fantaisie et leur choix", a-t-elle ajouté.

Gala, édition du 13 janvier 2022.