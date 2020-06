Ingrid Chauvin révèle l'identité secrète de Nathalie, sa soeur cachée

Quand elle était petite, elle n'avait qu'un souhait. Enfant unique, Ingrid Chauvin aurait voulu une frère ou une soeur pour affronter la solitude, pour jouer, pour supporter les tensions familiales. C'est donc avec une surprise immense qu'elle a découvert que quelque part en France se cachait son aînée. La comédienne livre cette histoire folle dans son nouvel ouvrage – le troisième de sa bibliographie – intitulé Rêves d'enfants, sorti aux éditions Michel Lafon le 11 juin 2020. "C'est quelque chose dont je n'ai encore jamais parlé et que je me décide enfin à évoquer" explique-t-elle.

Le père d'Ingrid Chauvin a eu une fille quatre ans avant de rencontrer sa mère. Elle s'appelle Nathalie et exerce en tant que coiffeuse à Saint-Leu-la-Forêt, dans le Val-d'Oise. Elle est maman d'une petite Anaïs. Ceci, la comédienne l'a appris sur le tard. À l'âge de 10 ans, elle a entendu une phrase fortuite, de la bouche de son grand-père, lors d'un dîner de famille. "Imaginez le choc, le jour où, en plein repas, il a prononcé cette phrase si lourde de sens, et que je n'oublierai jamais : 'Elle ressemble quand même sacrément à sa soeur', en parlant de moi !"

Maintes fois, les soeurs se sont croisées sans vraiment le savoir. Elles ont toutes deux travaillé, en tant que modèle, pour la même agence de publicité. Puis un jour, Nathalie l'a contactée sur les réseaux sociaux, avec suffisamment de photographies et de détails intimes pour confirmer son identité. "J'ai même su plus tard que cette petite fille venait passer les week-ends à la maison au moment de ma naissance et des quelques mois suivants" ajoute-t-elle.