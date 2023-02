Ingrid Chauvin "trop fière" : grande première pour sa belle-fille Léa, l'actrice applaudit

Ingrid Chauvin n'a pas connu que des moments de bonheur dans sa vie mais son quotidien s'est adouci depuis quelques mois. En décembre 2021, la star de Demain nous appartient officialisait sur Instagram son histoire d'amour avec le photographe Philippe Warrin, qu'elle connaissait déjà depuis plusieurs années. Plus d'un an plus tard, l'artiste et l'actrice filent toujours le parfait amour, comme une évidence. En se mettant en couple, les amoureux savaient qu'ils acceptaient aussi de partager la vie d'autres personnes : les enfants.

Le mariage d'Ingrid Chauvin et Thierry Peythieu a abouti sur la naissance d'un petit garçon prénommé Tom, 6 ans. De son côté, Philippe Warrin est papa de deux grandes filles et d'un garçon. Si tout le monde ne vit pas sous le même toit, la famille recomposée par les deux tribus s'entend très bien : "C'était mon rêve d'avoir une grande famille, avec les enfants partout dans la maison. Malgré les différences d'âge, tout le monde s'entend bien. C'est joyeux et vivant" confiait-elle récemment à Télé Star. Entre Ingrid et ses beaux-enfants, c'est le top.

Ce dimanche 5 février, Ingrid Chauvin a rendu hommage à Léa, sa belle-fille, dans sa story Instagram (voir notre diaporama). Léa est journaliste et a écrit un papier dans le quotidien La Provence sur le concert de Beyoncé qu'elle donnera au stade Vélodrome à Marseille le 11 juin prochain. Une grande fierté pour le papa mais aussi pour Ingrid Chauvin ! "Trop fière de ma belle-fille" écrit-elle en légende de l'article. De quoi prouver que les liens sont bel et bien solides entre tous les membres du clan.

Ingrid Chauvin renoue avec l'amour

La nouvelle du divorce entre Ingrid Chauvin et Thierry Peythieu a fait l'effet d'une bombe pour leurs fans. Les causes ne sont pas connues mais la principale priorité des deux ex restent leur fils Tom. Néanmoins, si elle pensait ne plus pouvoir être aussi heureuse que dans le passé, Ingrid Chauvin a vite changé d'avis en retombant sur son amour d'enfance : "J'avais effacé toute idée de vie amoureuse. J'aurais eu du mal à ouvrir la porte à quelqu'un que je ne connaissais pas. Là, je retrouve un amour perdu, ce que j'ai ressenti il y a vingt ans, et qui était resté intact au fond de moi." Digne d'une belle comédie romantique !