Iris Mittenaere et Vaïmalama Chaves : "Double date" de luxe avec Diego et Nicolas

Un rencard à l'hôtel George V, c'est bien. Un double rencard, c'est mieux ! Le 29 janvier 2021, deux anciennes Miss France accompagnées de leurs chéris se sont retrouvées dans le prestigieux hôtel parisien pour une journée placée sous le signe du romantisme et de l'amour. "Double date, retrouvailles surprises" ont écrit les ex reines de beauté sur Instagram.

En couple depuis plus d'un an, Iris Mittenaere et Diego El Glaoui ont pu célébrer la Saint Valentin en avance - par peur d'un troisième confinement ? - dans une magnifique suite de l'hôtel. Roses, ballons, champagne et petites attentions, Miss Univers 2016 a également pu fêter avec quelques jours de retard ses 28 ans avec un délicieux gâteau au chocolat. Après une soirée de rêve et un diner gastronomique, Diego a même filmé un moment coquin avec sa chérie... nue dans son bain. "Quand le temps s'arrête" écrit-il en légende.

De son côté, Vaïmalama Chaves a également "kidnappé" son amoureux Nicolas Fleury pour une nuit au paradis. Un moment de nostalgie pour Miss France 2019 qui a pu retrouver la chambre qu'elle avait occupée juste après son élection en 2018. "Je venais d'être élue Miss France le 15 décembre 2018. Après l'élection, le premier shooting officiel, la conférence de presse, l'after de l'élection et 2 heures de route, c'est dans cette chambre que j'aie commencé à porter la couronne qui m'a accompagnée pendant un an. (...) Il était à peu près 5 heures du matin, j'étais un peu dans les vapes suite à toute la soirée : plein d'émotion, d'adrénaline, c'est dans cette chambre qu'on est arrivés. Il fallait que je me repose pour enchainer le programme de la journée : interviews et shootings photo qui occuperaient toute la journée." Par la suite, Vaï a également partagé de nombreuses photographies avec Nicolas Fleury. Pour rappel, les amoureux avaient officialisé leur relation l'été dernier.

Une escale de bien-être et d'amour pour Iris Mittenaere, Vaïmalama Chaves et leurs compagnons.