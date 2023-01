Iris Mittenaere soupçonnée d'être en couple avec une star de la chanson : une rumeur passée, avec "quelqu'un de sympa"

Entre concert, vacances au soleil et fiançailles, Iris Mittenaere a de quoi faire rêver ses abonnés sur son compte Instagram. Celle qui craignait en 2017 de ne plus trouver l'amour par rapport à son statut de Miss Univers vit désormais une très belle idylle. Après s'être séparée de son ex-compagnon, Matthieu, Iris Mittenaere embrassait sa vie de jeune célibataire avec une certaine appréhension malgré le soulagement. En effet, elle avait déclaré il y a six ans vouloir avoir "deux ou trois enfants avant 30 ans". Un peu angoissée de ne pas retrouver l'amour après une si forte relation, le mannequin originaire du Nord-Pas-de-Calais avait expliqué lors de cette interview accordée à nos confrères de Gala : "Je pense que c'est un peu la malédiction des Miss. C'est très rare celles qui arrivent à rester en couple. Au bout d'un moment, on n'a plus rien en commun."



La relation de Iris Mittenaere et un chanteur célèbre

Celle qui craignait de faire peur aux hommes n'avait pas pour autant délaissé sa vie sociale lorsque son coeur n'était pas encore pris. Le valeureux chevalier n'était tout autre que le chanteur Matt Pokora. Les deux stars françaises avaient été aperçues particulièrement proches lors du tournoi de Roland Garros. Quelques mois avant de rencontrer sa futur femme, l'actrice américaine Christina Milian, Matt Pokora était en très bonne compagnie dans les tribunes de la Porte d'Auteuil en mai 2017. Néanmoins, Miss France 2016 avait préféré taire rapidement les rumeurs d'amourette en déclarant : "C'est un ami, on se connaît depuis plus d'un an. On ne se voit pas souvent parce que, comme vous le savez, j'ai été bien occupée. Matt est quelqu'un de sympa avec lequel je m'entends très bien. On ne se connaît pas forcément assez pour construire une histoire d'amour. Pour le moment, on est amis... C'est compliqué quand on vit comme moi à New York... Et puis, ça fait très peu de temps que je ne suis plus avec Matthieu.

Un rapprochement qui en avait surpris plus d'un et les deux amis n'avaient plus été aperçus ensemble après la sortie de ces clichés. Ils sont cependant tous deux restés abonnés l'un à l'autre sur leur Instagram.

Avec Diego, ça sera bientôt pour la vie

Si par le passé Iris Mittenaere a pu faire peur à certains hommes, pas à son fiancé Diago El Glaoui, PDG et cofondateur de We are Influence. En revanche on ne peut pas dire la même chose des anciens partenaires de la muse de Jean Paul Gaultier ... Son ancien petit ami, la recrue de Danse avec les stars, Anthony Colette n'avait pas supporté être "constamment comparé" à la Miss Univers, avait-il expliqué à Closer. Iris Mittenaere a aussi eu une histoire d'amour avec Kev Adams, une romance sur laquelle il n'hésite pas à plaisanter face caméra, comme dans Mask Singer...

Ce passé amoureux complexe est derrière Iris Mittenaere désormais et le mannequin a enfin trouvé chaussure à son pied mais surtout bague à son doigt. Le couple prévoit de se marier courant 2023 mais en attendant c'est sous le soleil de Dubaï que le duo prépare doucement mais sûrement les festivités.