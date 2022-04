Iris Mittenaere : Soutien gorge et latex pour finir Coachella en beauté... mais blessée !

Trois ans que les fans de musique et de mode attendaient le retour du festival de Coachella. Pour son grand come back, le rassemblement musical a fait le plein de stars, sur scène mais aussi dans le public. Iris Mittenaere, accompagnée de son amoureux Diego El Glaoui, a parcouru des milliers de kilomètres pour se rendre dans le fameux désert californien. De vendredi à dimanche, l'ancienne Miss France et Miss Univers (deux titrés décrochés en 2015 et 2017) a profité du début à la fin de ce premier week-end de festivités. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la jolie Nordiste de 29 ans a fini en beauté !

Après s'être prélassée à la piscine avec son compagnon, l'occasion d'improviser une séance photos, Iris Mittenaere a enfilé une tenue qui ne passait pas inaperçue. L'ex-compagne de Kev Adams a habillé sa grande et jolie silhouette d'un pantalon en latex noir accompagné d'un simple soutien gorge dans la bretelle passait derrière son cou. Son look sexy était agrémenté d'un gros collier à plusieurs rangs de bijoux. Côté cheveux, l'ancienne reine de beauté avait détaché sa longue chevelure, avec un effet wavy. Des petites tresses étaient tissées sur le devant et quelques mèches colorées venaient compléter le look (voir le diaporama).

Lors de sa dernière journée à Coachella, sous le soleil et dans la poussière, Iris Mittenaere a pu voir plusieurs artistes de renom sur scène, Djoca Cat et The Weeknd notamment. La journée ne s'est malheureusement pas terminer de la meilleure façon qui soit puisque la jolie festivalière a été blessée au pied. "La vérité... Au-delà de cette bouteille lâchement jetée par quelqu'un... j'ai mal au pied droit (il est apparemment plus gros, je viens de m'en rendre compte avec la douleur). Je finis le concert comme ça", a écrit Iris Mittenaere dans sa story Instagram, en légende d'une photo de son pied blessé.