Isabelle Adjani en bob et Aymeline Valade enceinte, attentives au défilé Berluti

Invitée de prestige au défilé Berluti le 17 janvier 2020 à Paris, Isabelle Adjani a encore une fois attiré tous les regards. Icône du cinéma français, l'actrice de 64 ans a pris la pose devant les photographes lors du défilé qui présentait les pièces imaginées par le créateur d'origine belge Kris Van Assche. Parée d'un bob en velours à l'imprimé pied-de-poule (griffé Berluti), la star du film La Reine Margot a publié plusieurs photos du lieu incroyable où s'est déroulé le show, le Palais Garnier. Sur Instagram, elle a posté de nombreux clichés ainsi qu'un moment complice avec son ami Antoine Arnault. La voyant en apparence très froide avec une expression comme figée sur les photographies, ses abonnés ont rapidement fait part de leurs inquiétudes à Isabelle et de leur désir de la voir sourire. "Je ne comprends pas cette rigidité du visage Isabelle !! désolée mais vous faites 20 ans de moins quand vous riez !! je suis sincère", écrit par exemple l'une de ses fans. Note pour plus tard ?