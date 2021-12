Isabelle Boulay et Eric Dupond-Moretti de sortie : soirée parisienne pleine d'émotion

Sur Instagram, Matt Pokora a d'ailleurs pris la parole pour revenir sur cette belle aventure. "Les grandes ambitions, 79 représentations. Job done ! Merci pour ces 3 mois. Merci aux milliers de spectateurs venus passer ces moments avec nous. Merci @estellelefebure_orahe @phil.lellouche un plaisir d'avoir partagé la scène avec vous. J'ai une nouvelle fois beaucoup appris et je sors grandi de cette aventure. ET le comédien que je suis repars avec un bagage plus étoffé. Merci à toutes les équipes du @theatredelamadeleine et les équipes techniques qui nous ont accompagnés. Passez de belles fêtes. Coeur sur vous tous", a-t-il écrit.