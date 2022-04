Isabelle Carré a déjà pensé à ses funérailles : elle dévoile un choix (très) surprenant...

Même si l'on souhaite généralement tous partir le plus vieux possible, à un moment ou un autre de notre existence, on pense à la mort et à ce que l'on aimerait pour nos obsèques. C'est le cas par exemple d'Alain Delon qui veut reposer près de ses chiens sur son domaine du Loiret. Sa consoeur, l'actrice Isabelle Carré, a elle aussi imaginé ses funérailles. Ou au moins un aspect de la cérémonie...

Interrogée par le journal Libération dans son édition du samedi 23 et dimanche 24 avril, pour évoquer ses goûts musicaux, Isabelle Carré a été questionnée sur la musique qu'elle voudrait que l'on passe le jour de ses funérailles. Sa réponse avait de quoi surprendre puisqu'elle ne veut visiblement pas de grandes crises de larmes mais plutôt de la joie. "Mary Poppins, Supercalifragilistic", a-t-elle répondu sans détour ! Un choix festif, enfantin et gai qui devrait trancher avec le côté très sérieux des funérailles. La comédienne, aujourd'hui âgée de 50 ans et qui a donc en toute logique le temps de voir venir, est véritablement fan du célèbre film avec Julie Andrews. Questionnée sur sa comédie musicale ou sa bande-originale de film préférée, elle répond de nouveau sans hésiter : "Mary Poppins."

Côté actu, Isabelle Carré est apparue l'an dernier au cinéma dans le film Délicieux mais c'est surtout sur les planches qu'elle est active. En effet, après avoir joué dans la pièce Biographie : un jeu, elle est depuis mars dernier dans Les Amants de la Commune au Théâtre Antoine, à Paris, auprès de Pierre Deladonchamps. Cette frénésie de projets sur les planches n'est cependant pas sans conséquences. Interrogée par Marie-Claire, le 19 avril, elle évoquait ainsi son sommeil largement perturbé par sa carrière de comédienne. "Quand je joue au théâtre, je m'endors tard et me lève très tôt parce que j'emmène ma petite dernière à l'école. Je dois cuisiner dès 7 heures du matin pour préparer les lunch boxes de mes enfants parce qu'ils n'ont pas de cantine. Je dormirai quand je serai bien vieille !", disait-elle.