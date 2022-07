Isabelle Morini-Bosc : Terrible nouvelle pour la chroniqueuse de TPMP...

Ces dernières semaines, rien ne va plus pour Isabelle Morini-Bosc. La journaliste et chroniqueuse de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8) fait face à plusieurs mauvaises nouvelles. Tout d'abord, elle est confrontée à l'état de santé préoccupant de son mari Alain Morini. Ensuite, c'est elle qui finit à l'hôpital. Désormais, un dernier coup dur l'achève...

Elle est connue pour donner son avis autour de la table de TPMP. Mais Isabelle Morini-Bosc est avant tout journaliste pour RTL, station de radio où elle officie depuis 1990. Et cela fait déjà 15 ans qu'elle y tient sa chronique dans l'émission culturelle Laissez-vous tenter. Une belle histoire qui devrait prochainement prendre fin. En effet, comme l'annoncent nos confrères de Voici, celle qui racontait avoir été victime d'un terrible viol près de Paris a appris la mauvaise nouvelles "il y a quelques jours" : sa chronique télévisée ne devrait pas être renouvelée à la rentrée prochaine, faute d'audience.

Isabelle Morini-Bosc n'avait pas besoin de ça, elle qui passe déjà des jours compliqués depuis un moment maintenant. Rappelons qu'elle avait été contrainte de s'éloigner de Touche pas à mon poste pour des raisons de santé. "J'aurais adoré y être comme prévu mais j'étais à l'hôpital de Rueil pour la bonne cause, mon mari sortant au bout de 4 mois, la quille pour lui, toujours les béquilles pour moi, les 2 font la paire !", avait-elle ainsi confié sur Twitter, justifiant ainsi son absence du plateau de C8 pour la dernière émission de la saison. Quelques temps plus tôt, elle avait évoqué son accident, révélant qu'une "stupide chute avait entraîné une stupide entorse".

Quant à son mari Alain Morini, cela fait maintenant plusieurs mois qu'il va mal. "Il a subi plusieurs opérations avec un pronostic vital engagé et j'ai préféré me mettre en retrait pour m'occuper de lui. Cyril a bien compris ma situation", avait-elle alors confié au magazine Closer. Puis, au micro de Jordan De Luxe, la chroniqueuse de 65 ans avait révélé que son cher époux souffrait d'une pathologie très commune et pas bénigne, sans toutefois en dire plus.