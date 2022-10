Issa Doumbia passé du 7XL au XL : l'humoriste aminci, photos de sa nouvelle silhouette impressionnante

Au pied du mur il y a plusieurs années, Issa Doumbia a pris une décision radicale : celle de perdre du poids pour éviter les problèmes de santé. Face au constat alarmant des médecins et à son "envie de vivre" comme il l'a plusieurs fois répété sur Instagram, l'ex-star de Nos chers voisins a débuté une transformation physique des plus impressionnantes. A renfort d'avant/après postés sur les réseaux sociaux, Issa Doumbia a prouvé qu'avec beaucoup de bonne volonté, un mental d'acier, du sport et un rééquilibrage alimentaire, tout le monde pouvait y arriver. Il est le premier à se féliciter de son importante perte de poids. Il faut dire qu'il y a de quoi être fier de passer d'un 7XL au XL. Mais Issa Doumbia ne compte pas s'arrêter là.

Dans son dernier post Instagram, Issa Doumbia s'affiche de profil, face au miroir, dans la salle de sport dans laquelle il s'est tant donné et continue de le faire. En jogging, coupe-vent et baskets, il dévoile une toute nouvelle silhouette, encore plus fine que celle qu'il arborait il y a encore quelques semaines. Ces résultats, il se les doit mais comme il le dit si bien, rien n'aurait été possible sans le coup de pouce et l'énergie de son coach Yanis Sport : "Faire face à son nouveau profil et s'accepter. [...] Je ne sais pas comment te dire, mais t'es vraiment une belle personne ! Tu ne m'as jamais lâché ! J'ai eu de longues absences et parfois je revenais avec un poids supérieur à celui où on était arrivé et tu ne me décourageais pas et ne m'accablais pas, bien au contraire ! Aujourd'hui tu m'aides même à accepter mon nouveau moi ! Alors merci mon frère de m'aider à me remettre en bonne santé" a-t-il indiqué en légende.