Jade et Fabienne (Pékin Express) : Racisme, poids, adoption... Elles se livrent

Après l'élimination du duo père-fils Patrice et Benjamin, c'est Fabienne et sa fille adoptive Jade qui ont vu l'aventure Pékin Express 2019 s'arrêter pour elles. Auprès de Purepeople.com, le binôme éliminé s'est livré sur son expérience, évoquant perte et prise de poids, l'adoption de Jade, les attaques racistes ou encore le décès du mari de Fabienne, papa de Jade.

Avez-vous suivi une préparation avant de partir au Guatemala ?

Fabienne : Pas du tout ! Aucune préparation, ni physique ni morale. C'était une aventure et nous y sommes allées à l'aventure !

Fabienne, vous qui êtes maman, comment vous êtes vous organisée pour le tournage ?

Fabienne : Je pense qu'il y a eu un petit malentendu. Effectivement, j'ai adopté Jade en 1998. En revanche je suis famille d'accueil pour Mécenat Chirurgie cardiaque et l'année d'avant nous avions accueilli un petit garçon laotien à la maison. Mais lorsque nous sommes parties pour l'aventure, on ne laissait personne derrière nous.

Qu'est ce qui a été le plus difficile lors de la course ?

Fabienne : Pour moi, c'était de me mettre dans l'esprit de compétition. C'est vrai que je suis une ancienne sportive, j'étais compétitrice. Visiblement j'ai un peu perdu cet esprit mais j'ai gardé la niaque. J'avais aussi très envie de profiter des paysages donc j'étais partagée.

Jade : Les caméras, c'est ce qui a été le plus dur. Ça pouvait être un peu anxiogène par moment. J'ai eu du mal à m'habituer à elles.

Avez-vous perdu du poids lors de l'aventure ?

Fabienne : Moi oui ! Pourtant j'ai mangé comme tout le monde, des tortillas et des frijoles. Après, je n'ai pas perdu 10 kilos non plus !

Jade : Moi non ! Parce que j'allais négocier dans les boulangeries des petits pains ou des brioches. Du coup, même avec un euro par jour, j'ai mangé à ma faim !

On a été déçues que Fabrice et Briac arrivent premiers

Avez-vous eu une blessure ou un souci de santé lors de l'aventure ?

Fabienne : Je me suis brûlée à un pot d'échappement. Sur le coup je n'ai pas senti puis j'ai eu mal après coup. J'ai eu une belle brûlure qui a été soignée et prise en charge très rapidement.

Jade : De mon côté j'ai eu un très gros mal de ventre après le jet-ski. Du coup j'ai été perfusée par les médecins de là-bas.

Fabienne : Ce n'est rien de bien grave mais contrariant quand on n'est pas chez soi. Mais bon, les médecins sont extrêmement réactifs donc il n'y avait aucune inquiétude ni aucun stress.

Vous récupérez le drapeau noir lors de la deuxième course, que vous dites-vous à ce moment là ?

Jade : On savait qu'on était dernières, qu'on n'arriverait pas à rattraper les avant-derniers et avant-avant-derniers. Surtout qu'on était à la limite de la ville où on devait arriver...

Fabienne : On était résignées. Ce n'est pas ce qui nous faisait le plus plaisir mais c'est vrai qu'on s'y attendait.

Vous avez choisi Laetitia et Aurélie pour le duel final. Était-ce simplement parce qu'elles vous ont donné le drapeau noir ou y avait-il une autre raison ?

Fabienne : Ce n'était pas du tout par esprit de vengeance. Il faut savoir que c'est déjà extrêmement difficile comme position parce qu'on sait qu'on risque potentiellement d'être éliminé mais aussi d'éliminer quelqu'un d'autre. Donc on s'est concertées pour choisir.

Jade : Maman hésitait avec les bûcherons. On savait qu'il y avait beaucoup d'auto-stop dans le duel final. Donc imaginez moi face à un bonhomme de 110 kilos... c'est quand même plus facile quand on est une fille. Mais je n'étais pas prête à les éliminer. C'était quand même leur premier grand voyage, on ne voulait pas leur écourter. Notre premier choix était Fabrice et Briac, sauf qu'ils sont arrivés premiers. Et les soeurs avaient dit qu'elles ne faisaient pas de sentiment, donc ce sont elles qu'on a choisies !

Fabienne : On a été super déçues que Fabrice et Briac soient arrivés premiers. Comme ils avaient une dent contre nous, on aurait aimé la possibilité d'avoir une revanche quitte à les éliminer... ce qui aurait été compliqué pour Briac !

Jade "perturbée" par les insultes racistes et méchantes

Les internautes n'ont pas été tendres avec-vous. Jade, vous avez même reçu des insultes racistes. N'est ce pas trop difficile à vivre ?

Jade : Après le premier épisode, j'ai reçu à peine deux messages. Les médias en ont fait un énorme plat alors qu'il n'y avait rien de très raciste ni méchant. C'était juste bête. En revanche après le deuxième épisode, durant lequel j'étais fermée et j'avais une tête de conne, assez désagréable, j'ai reçu pas mal de messages me disant que j'étais irrespectueuse avec ma mère, que j'oubliais d'où je venais, qu'elle avait tout fait pour moi. J'ai répondu avec courtoisie et humour, expliquant les facteurs stress et fatigue, et les gens s'excusaient d'eux-mêmes. Ils avouaient avoir réagi à chaud et comprenaient que le montage pouvait jouer. Il y a juste un con qui m'a harcelée, il était déchaîné. Même quand maman a proposé de l'appeler pour parler de vive voix et s'expliquer, il n'acceptait pas. Il a dit que maman était irrespectueuse, vulgaire et agressive. Donc là j'ai eu énormément de soutien. Les autres comprenaient donc ça allait mais là... Je n'accepte pas qu'on dise que je ne respecte pas ou n'aime pas maman, que j'oublie d'où je viens. Ce sont des choses difficiles à entendre.

Fabienne : C'est vrai que moi ça m'a contrariée parce que je voyais que Jade était perturbée par le fait qu'il dise qu'elle me manquait de respect. Et en analysant les images, je peux vous dire qu'en fait, au moment où elle me soulève avec le sac-à-dos, c'est parce que je suis en train de trébucher, embarquée par le poids. Il n'y a aucun manque de respect là-dedans. Je sais qu'on s'aime, qu'on s'accroche de temps en temps. Mais c'est toujours rappeler qu'elle a été adoptée etc Nous avec son père on lui a toujours dit qu'elle ne devait pas écouter toutes ces choses. Pour une jeune fille de 21 ans ça peut être un peu déstabilisant et du coup elle n'a pas arrêté de se remettre en question et de me répéter qu'elle me respecte. Dans le feu de l'action, quand il y a un enjeu, le stress, n'importe qui peut avoir des propos un peu plus secs.

Quelles sont les réactions des gens dans la rue ?

Fabienne : C'est très sympa ! Même un peu étonnant parce qu'on croise des regards dans la rue puis des sourires et les gens viennent nous parler de l'aventure, nous disent qu'ils sont derrière nous. C'est toujours bienveillant et les gens sont toujours très souriants.

Dès le premier épisode, vous parlez de l'adoption de Jade. À quel âge lui avez-vous parlé de ce sujet Fabienne ? Votre réaction en l'apprenant Jade ?

Fabienne : Avec son père, quand on avait vu le psychiatre pendant la procédure il nous avait demandé si on allait dire à Jade qu'elle a été adoptée. Je suis blonde aux yeux bleus, son père était blond aux yeux verts... Ça aurait été difficile de lui cacher ! Et puis on m'avait dit qu'inconsciemment on allait parler de l'adoption à un dîner avec des amis, la famille et que Jade entendrait ce mot dès petite et comprendrait petit à petit. On ne lui a pas balancé l'info d'un coup mais au fur et à mesure de la vie, des questions qu'elle pouvait poser, on apportait toujours des réponses extrêmement claires. Ça a été quelque chose d'extrêmement simple, limpide... Une évidence. Il était naturel de lui dire.

Jade : Je l'ai très très bien vécu. Ce sont les gens qui me rappellent que j'ai été adoptée en me demandant mes origines ou me posant des questions sur le sujet. Dans mon quotidien, ce n'était pas quelque chose qui me tracassait. Et puis j'utilisais des métaphores particulières, je me disais que ce ne sont pas maman et papa qui ont mis la graine mais qu'ils m'arrosent pour me faire pousser. Je n'ai jamais eu de problème sur le sujet.

Comment avez-vous surmonté la mort de votre mari Fabienne, votre papa Jade ?

Fabienne : Disons qu'effectivement c'était assez compliqué. Avec du recul, je dis que c'était la chronique d'une mort annoncée parce que malheureusement mon mari était atteint d'une maladie "très à la mode". On savait quelle serait sa fin à plus ou moins long terme. Il y a eu une préparation de mon côté et même lui en parlait à Jade.

Jade : Je l'ai très très mal vécu. J'ai compris très tard le fait que je devais accepter la mort de papa. A la maison, j'étais avec maman j'avais tout l'amour qu'il fallait. A l'adolescence ça a été un peu plus difficile. Après c'est une période de la vie qui a été compliquée parce qu'à 6 ans, je n'avais pas le recul nécessaire pour comprendre que ça voulait dire la mort, peut-être. Je garde des souvenirs positifs, je me souviens de notre quotidien à trois. Quand on en parle avec maman, on en rigole, on fait de l'humour noir, ça nous permet de relativiser et surtout d'évacuer.

Quels sont vos projets ?

Jade : On a fait notre voyage humanitaire au Laos en juin-juillet. C'était très très sympa.

Fabienne : Ce qui nous anime Jade et moi, c'est la rencontre, les échanges avec les autres. Avec Pékin Express on a été servies. On aurait aimé que ça dure plus longtemps !

Jade : Mais c'est vrai que j'aimerais bien faire Fort Boyard !

Fabienne : Ah moi je ne veux pas manger de grenouille ou d'oeuf de je ne sais quoi (rires).

Mais j'adore ce genre d'émission.

