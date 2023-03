Jamel Debbouze avec Mélissa, Lila, Léon et tous les autres : rare photo de son clan pour célébrer le Ramadan

Dans la vie, Jamel Debbouze a la chance d'être bien entouré dans tous les domaines. Depuis qu'il a percé sur scène et dans la série H aux côtés d'Eric et Ramzy notamment, l'humoriste de 47 ans s'est fait une sacrée bande de copains qu'il considère presque comme une famille et qu'il réunit chaque année au Marrakech du Rire quand des conditions sanitaires ne viennent pas tout bouleverser. Mais ce bonheur, Jamel Debbouze le connaît aussi dans le privé.

S'il a une famille de spectacle, les liens du sang et du coeur priment également. Et ils sont nombreux comme le prouve la dernière photo Instagram publiée par l'acteur sur le réseau social. Au total, une vingtaine de personnes est réunie sur le cliché. Enfants, frères, soeurs, cousins, maman... Tous réunis, Jamel Debbouze en a profité pour souhaiter le meilleur à la communauté musulmane pour qui le Ramadan commence ce jeudi 23 mars : "Bon Ramadan à tous les Musulmans. Que ce mois vous apporte joie, sérénité et santé en famille."

On peut voir Jamel Debbouze assis dans le coin d'un grand canapé, sa fille Lila, dont le visage a été flouté comme ceux des autres enfants dont son frère Léon, sur les genoux. Toute fière, Mélissa Theuriau sourit à grandes dents au premier plan, à côté de son fiston et des cousins. Un peu plus loin, Fatima, maman de Jamel Debbouze, plus que jamais complice avec ses enfants depuis la mort de son mari Ahmed en mars 2021. Une disparition qui hante encore Jamel Debbouze : "Paix à ton âme Papa. Merci pour tout. On ne t'oubliera jamais" écrivait-il dans un post Instagram pour annoncer son décès à l'époque. En fils dévoué, il avouait même que depuis cette perte tragique, c'est à lui que Jamel Debbouze pensait quand il réfléchissait à l'éducation qu'il voulait donner à ses propres enfants.