Jamel Debbouze succède à Marc Lavoine au palmarès d'un prestigieux prix

Et une de plus ! Jamel Debbouze s'est vu recevoir une nouvelle récompense ce lundi 9 mai à l'occasion de la remise du prix Adami de l'artiste citoyen au Bar à Bulles à Paris. Mis à l'honneur, l'humoriste Jamel Debbouze est apparu tout sourire dans un élégant costume noir, porté sur un t-shirt de la même couleur, sur la terrasse de l'établissement bien connu du quartier de Pigalle. La statuette lui a été remise par la musicienne Annelise Clément accompagnée du président du Festival de Cannes (dont on connaît le successeur), Pierre Lescure et de Bruno Boutleux, directeur général de l'Adami (Société civile pour l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes). Les comédiens Anne Richard et Sam Karmann étaient également présents et ont été photographiés en train de chaleureusement féliciter le lauréat (voir diaporama). Jamel Debbouze succède ainsi à Marc Lavoine, primé en 2021.

Un heureux événement qui en chasse un autre pour l'humoriste qui vient tout juste de fêter son 14eme anniversaire de mariage avec Melissa Theuriau dans un cadre idyllique. En effet, pour l'occasion, le couple a été vu du côté du prestigieux hôtel Airelles Château de Versailles dans les Yvelines situé sur le Domaine du célébrissime Château. Le couple, parent de deux enfants, a pu ainsi profiter d'un espace intime et luxueux au sein du palais construit en 1681.

Quatorze années de mariage qui comptent pour l'acteur bien plus que n'importe quelle récompense. Touché par un véritable coup de foudre à l'époque, Jamel s'était confié sur le sujet à Nikos sur 50min inside. "Il m'est arrivé exactement la même chose que mon personnage Numérobis qui a eu le coup de foudre avec Adriana Karembeu. C'était très fulgurant. Ce n'était pas prévu (...) Sur le moment, on sait que c'est particulier et qu'il se passe quelque chose de très fort. Quoi ? On ne peut pas mettre de mots dessus." Quel veinard !