Jean-Jacques Goldman brise le silence : touché, il livre ses émotions dans une lettre dévoilée

Les années passent depuis qu'il s'est retiré de la vie publique en 2016, mais Jean-Jacques Goldman est sorti du silence, ce jeudi 1er septembre 2022. Et comme toujours pour une bonne cause, qui lui tient à coeur. En effet, le chanteur de 70 ans, qui vit une vie paisible entre Londres et Marseille, a envoyé un beau message à des étudiants qui l'ont bouleversé. C'est sur France Bleu que Céline Ledru, professeure documentaliste au collège Albert Camus en Alsace, qui a révélé la nouvelle. "Bravo à toutes et à tous pour cette super chanson ENSEMBLE ! Aux élèves d'Albert Camus, aux profs, aux musiciens et réalisateurs! Le projet et la chanson font du bien ! Merci ! Amicalement. JJG", a partagé l'ancien leader des Enfoirés.

Visiblement très ému par ce projet, un clip réalisé par des élèves en situation de handicap baptisé Ensemble, dans le but de changer le regard des autres sur les handicaps, Jean-Jacques Goldman a donc tenu à remercier tous les collégiens, avec cette lettre. S'il a été mis au courant de l'existence de ce projet c'est par les professeurs de l'établissement. "Je sais qu'il est sensible à tout ce qui touche l'éducation et la différence. On lui avait envoyé la maquette du projet au départ et il a été touché par les textes écrits par les enfants", a expliqué Céline Ledru, à nos confrères. Comme rapporté par BFMTV, celui qui est installé à Londres avec sa famille est donc revenu sur le devant de la scène avec ce beau message.

Un papa aimant de six enfants

Jean-Jacques Goldman est d'autant plus touché car il est papa de six enfants. Caroline Goldman est l'aînée des trois premiers enfants de la superstar de la chanson française. La première des trois enfants que le chanteur aura avec la psychologue Catherine Morlet, avecMichael (né en 1979), cofondateur du label My Major Company, et bientôt directeur de la Star Academy pour son retour, et Nina (née en 1985), aujourd'hui pédiatre. Divorcé depuis 1997, Jean-Jacques Goldman s'est remarié avec Nathalie Thu Huong-Lagier, avec laquelle il a eu trois filles, Maya (2004), Kimi (2005) et Rose (2007).